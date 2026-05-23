Offered by

Imahe

About this shop

Imahe's Recital Costume

Red Mestisa Top (Neni, Sottera, Maga'håga)
$17

Due Date - May 15, 2026

0
White Pa'u Top (Neni, Sottera, Maga'håga)
$20

Due Date: May 30, 2026

0
White Pa'u Skirt (Neni, Sottera, Maga'håga)
$25

Due Date: May 30, 2026

0
Red Pa'u Skirt (Mandikiki, Sotteru)
$15

Due Date: May 30, 2026

0
Purple Pa'u Skirt (Sotteru)
$15

Due Date: May 30, 2026

0
Red Pa'u Top (Sottera)
$8

Due Date: May 30, 2026

0
Plumeria Cluster (Neni, Sottera, Maga'håga)
$7

Due Date: June 6, 2026

0
Monstera Dress (Neni)
$22

Due Date: June 13, 2026

0
Monstera Shirt (Mandikiki)
$21

Due Date: June 13, 2026

0
White Rosette Choker (Sottera)
$5

Due Date: June 13, 2026

0
Navy Blue Convertible Dress (Maga'håga)
$59

Due date: July 04, 2026

0
Blue Ombre Dress (Sottera)
$26

Due date: July 04, 2026

0
Blue Floral Dress (Neni)
$22

Due Date: July 04, 2026

0
Blue Floral Shirt (Mandikiki)
$21

Due Date: July 04, 2026

0
Maile Lei (All Dancers)
$22

Due Date: July 18, 2026

0
Black Pareo (Neni, Sottera, Maga'håga)
$16

Due Date: July 18, 2026

0
Plumeria Lei (Maga'håga)
$17

Due Date: July 18, 2026

0
Kukui Nut Choker/Wristlets/Anklets (All Female)
$18

Due Date: August 01, 2026

0
Kukui Nut Lei (Mandikiki, Sotteru)
$6

Due Date: August 01, 2026

0

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!