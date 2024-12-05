Sales closed

Immanuel Lutheran School crystal lake's Silent Auction

Pick-up location

721 Country Club Rd, Crystal Lake, IL 60014

Beginners Class Project
Beginners Class Project
$25

Starting bid

Fingerprint Cross
Juniors Class Project
Juniors Class Project
$25

Starting bid

Finger paint cross
Flex Program Project
Flex Program Project
$25

Starting bid

Painted bench
Pre-K project
Pre-K project
$25

Starting bid

Popsicle stick Flag
Kindergarten Project
Kindergarten Project
$25

Starting bid

Birdbath with painted rocks
Mrs Suarez First Grade Class Project
Mrs Suarez First Grade Class Project
$25

Starting bid

Color Me Mine painted pottery
Mrs Rohrdantz First Grade Project
Mrs Rohrdantz First Grade Project
$25

Starting bid

Color Me Mine painted pottery
Second Grade Project
Second Grade Project item
Second Grade Project
$25

Starting bid

Giant connect four with students faces on them
Third Grade Project
Third Grade Project
$25

Starting bid

Giant Jenga with decorated pieces
Fourth Grade Project
Fourth Grade Project
$25

Starting bid

Painted planter
Fifth Grade Basket
Fifth Grade Basket
$25

Starting bid

Herb garden in decorated pot
Sixth Grade Project
Sixth Grade Project
$25

Starting bid

Popsicle stick art framed
Seventh Grade Project
Seventh Grade Project
$25

Starting bid

Ceramic Wind Chime hand painted with alcohol ink
Eight Grade Project
Eight Grade Project
$25

Starting bid

Wood-stained Cross with meaningful bible verses
Sand Castles with Mrs. Rohrdantz
Sand Castles with Mrs. Rohrdantz
$50

Starting bid

Grab your bucket, shovel, and imagination-it's time to build the ultimate sandcastle! You and 2 friends accompanied with your parents can build sandcastles with Mrs. Rohrdantz at the private North Shore Beach. 2 hours of fun in the sand, date to be determined. Let's make this summer unforgettable one grain of sand at a time!
Walk around lake with Mrs. Walter
Walk around lake with Mrs. Walter
$50

Starting bid

Ready for an adventure? Step off the beaten path to walk the secret way around Crystal Lake. Spot local wildlife, explore lush greenery and enjoy tranquil spots perfect to take in the sights. You and 2 of your friends accompanied with your parent can join Mrs. Walters for this 1 and a half walk around Crystal Lake. Ready to unlock the secret? Come join us and who knows what you will discover!
4th grade Teacher for a day
4th grade Teacher for a day
$50

Starting bid

Ever wondered what it's like to be the one in charge of the classroom? Now's your chance! Step into the shoes of Ms. Buss for a day, where you can help lead lessons, do fun activities, and help out with the class. Get ready for a great day!
Gym teacher for a day
Gym teacher for a day
$50

Starting bid

Ever wonder what it's like to blow the whistle, and lead a group of students through games and drills? Here's your chance! As gym teacher for the day, you'll help out alongside Mrs. O'Connor to run fun games and fitness challenges and maybe even show off your own athletic moves. It's time to get moving and have a blast!
Assistant for a day with Mrs. Larson
Assistant for a day with Mrs. Larson
$50

Starting bid

Ever wondered what it's like to be the right-hand person to an amazing teacher? Now's your chance! Spend an unforgettable day alongside one the most beloved educators before they sail off to retirement. Step into to the classroom and help with lessons and activities. Have a day of fun alongside a teacher who's shaped countless lives. Enjoy the magic of the classroom.
Assistant for a day with Mrs. Koenig
Assistant for a day with Mrs. Koenig
$50

Starting bid

Ever wondered what it's like to be the right-hand person to an amazing teacher? Now's your chance! Spend an unforgettable day alongside one the most beloved educators before they sail off to retirement. Step into to the classroom and help with lessons and activities. Have a day of fun alongside a teacher who's shaped countless lives. Enjoy the magic of the classroom.
Baby Goat Story Time Basket
Baby Goat Story Time Basket
$75

Starting bid

Basket includes: Cuddle and play with Baby Goats while reading children books for up to 10 children at R Serenity Acres Farm (Parents Welcome), Lands' End buffalo plaid bag, 4 children's books, Bar of goat milk soap Value: $200 Donated by: R Serenity Acres; Books donated by Reese Family
Ravinia Concert Picnic Basket
Ravinia Concert Picnic Basket
$80

Starting bid

Basket includes: 4 general admission lawn tickets for a classical performance during 2025 season, Picnic basket, Assorted snacks, Picnic blanket and quilt, Picnic wine and glass Stix, Charcuterie travel box Value: $250
Swiftie Basket
Swiftie Basket
$80

Starting bid

Basket includes: Taylor Swift Live from Paris Album, Kate Spade Cherie Je T'aime perfume, Dashing Diva gel nail starter kit with blue gel nail strips, Makeup headband, Chi ceramic straightener, Buxom plumping lip liner and lip gloss, Mini Karaoke Machine Bluetooth speaker with 2 wireless mics, Taylor Swift coloring book and Md Libs, Friendship bracelet making kit Value: $275 Donated by: Album- Carole Fiesman; Beauty Products- Joy Butner
Back to School Basket
Back to School Basket
$75

Starting bid

Basket includes: 100 dollar Gift card to Print loop for school uniforms 2 Immanuel Foam fingers 2 bleacher seats Immanuel baseball hat Blueberry cereal bars and brownie mix Sports clips haircut coupons 4 free dress days Immanuel Sports passes Value: $250 Donated by: Print Loop and Immanuel
Permanent Jewelry Party Basket
Permanent Jewelry Party Basket
$150

Starting bid

Basket includes: Permanent Jewlery party for 10 including bracelets and cross connectors, Pair of cross earrings, 3 bracelets Value: $700 Donated by: Colleen Steward, Owner of Forever Chained
Daily Grind Survior Basket
Daily Grind Survior Basket
$80

Starting bid

Basket includes: Bella Pro Series 20 bar Slim Espresso Maker, Cupids Kiss, Iced Oatmeal and Della Casa Pronto Coffee, Latte art set, Hand frother, Two coffee mugs, Two espresso mugs, Coffee sign Value: $175 Donated by: Celli Family, Owner of Pronto Coffee
Decaf is for Quitters
Decaf is for Quitters
$80

Starting bid

Basket includes: Bella Pro Barista Elite Espresso Station, Cupids Kiss, Iced Oatmeal and Della Casa Pronto Coffee Latte art set, Hand frother, Two coffee mugs, Two espresso mugs, Coffee sign Value: $175 Donated by: Celli Family, Owner of Pronto Coffee
Texas Roadhouse Basket
Texas Roadhouse Basket
$25

Starting bid

Basket includes: Two free 20 dollar entrees, Bottle of steak sauce, Steak seasoning, Bag of peanuts Value: $60
Couples Night Basket
Couples Night Basket
$125

Starting bid

Basket includes: $100 Gift card to Cucina Bella, Yeti beverage bucket, The Fair play deck, 4 relationship books, Cooper's Hawk bottle of wine, Two wine glasses Value: $500 Donated by: Erica Veach, Owner of LivingRite
Landscaping & Whiskey Basket
Landscaping & Whiskey Basket
$500

Starting bid

Basket includes: $500 dollar Landscaping credit (Can be used for one of the following: Premium mulch install or 2.5 Caliper Tree install or 7.8 Pine Tree install or 3D Landscape design or Small shrub/perennial) Yeti beverage bucket, Bottle of Angels Envy Finished Rye, Bottle of Whistle Pig Small batch 10 year Whiskey, Bottle of Weller Special Reserve Value: $1500 Donated by: Justin Veach, Owner of CTVeach
Randall Oaks Petting Zoo Basket
Randall Oaks Petting Zoo Basket
$25

Starting bid

Basket includes: 4 Passes to Randall Oaks, Cow stuffed animal, Randall Oaks blanket, Notebook, Randall Oaks travel mug Value: $ 70
Blush Salon & Spa Basket
Blush Salon & Spa Basket
$50

Starting bid

Basket includes: $ 100 Gift card to Blush Salon and Spa, Kevin Murphy Shimmer Shine mist, Kevin Murphy Hydrate-Me Wash, Kevin Murphy Hydrate-Me Rinse, Bar of soap, Glass sand timer, Gratitude journal Value: $250 Donated by: Blush Salon & Spa
Organic Facial Basket
Organic Facial Basket
$50

Starting bid

Basket includes: $150 Organic Anti-Aging Facial Gift card, Silk pillowcase, Avocado banana milk sheet mask, Brush and scrunchie set, Real Housewives of Elite Laser & Skin Spa candle Value: $200 Donated by: Elite Laser $ Skin Spa
Slime Basket
Slime Basket
$50

Starting bid

Basket includes: $200 Sloomoo gift card, Assorted slime Value: $225
Kids Boredom Basket
Kids Boredom Basket
$80

Starting bid

Basket includes: Mug & Free studio time at Color Me Mine, $10 Build-A-Bear gift card, Family pass for 4 to DuPage Children's Museum, 2 $50 Urban Air gift cards, 4 Open gym passes to Crystal Lake, Gymnastics, Assorted kids' toys Value: $280
Holistic Healing Basket
Holistic Healing Basket
$80

Starting bid

Basket includes: Well Rooted Hydration IV, $100 Acupuncture initial visit, Herbal Revival Tallow Body Balm, Herbal Revival Herb Infused Body Oil, Gua Sha Body scraper, Herbal Revival Magnesium Spray, Well Rooted Yeti cup Value: $350 Donated by: Herbal Revival, Well Rooted Functional Health & Thrive Acupuncture
Men's Basket
Men's Basket
$50

Starting bid

Basket includes: 2 hours at golf simulator at LiberTee, Indoor Golf at Lucky Lulu's, Slims barber haircut, Crew hair care products, Cigars, Travel cigar humidor, $25 Fire Bar gift card, $25 Spartan Ax Throwing gift card, Value: $300
Shop Downtown CL Basket
Shop Downtown CL Basket
$50

Starting bid

Basket includes: $25 to Lulu's, $25 to Wear Did you get that, $25 to AZ Interiors, $25 to Mum, $25 to Kitchen Outfitters, Bottle of wine, Capri blue candle, Wine glasses, Tote basket, Value: $225
Soup and stroll: a taste of home & downtown
Soup and stroll: a taste of home & downtown
$50

Starting bid

Basket includes: Cutting boards, soup pot, soup, salt & pepper shakers,$40 CL Brewery, $50 Georgios, $25 Benedicts and $20 Spice and Tea Exchange Value: $200
Buffalo Trace Whiskey Lovers Basket
Buffalo Trace Whiskey Lovers Basket
$50

Starting bid

Basket includes: Blanton’s, E.H. Taylor Small batch, Eagle Rare 10 year, Buffalo Trace Private Barrel Select, Sazerac Rye, Stirrings Old Fashion Mix, Filthy Black Cherry Syrup Value: $275 Donated by: The Shaffer Family
Revitalize & Restore Wellness Package
$50

Starting bid

Experience the ultimate self-care package with this exclusive offering from Mission 516 Chiropractic and SweetFeet Yoga! • Six Infrared Sauna Sessions – Detox, relax, and rejuvenate with six sessions in our state-of-the-art infrared sauna, designed to support recovery, reduce stress, and promote overall well-being. • Hydration Essentials – Stay refreshed with a high-quality water bottle and three LMNT electrolyte packets to keep you fueled and balanced. • $50 Sweet Feet Yoga Credit – Apply this towards a transformative yoga session or an inspiring yoga event bringing balance and movement into your life. (Kids’ Yoga classes or camp or Adult Yoga event) Invest in your health and unwind with this powerful combination of relaxation, hydration, and mindful movement! Value: $200 Donated by: Donated by Mission 516 Chiropractic & Sweet Feet Yoga (Ron and Dana Robinson)
Tracks Bar & Grill Basket
Tracks Bar & Grill Basket
$75

Starting bid

Basket includes: $150 dollars to Tracks, Drink mixing set, Two wine glasses, Wine bucket, Bottle of wine, Spreading knives Value:$235 Donated by: Tracks Bar & Grill
Horseback Riding Lessons
Horseback Riding Lessons
$75

Starting bid

Horseback riding lesson package 1 month - 4 lessons At Somerset Sporthorse in Dundee, IL Value: $240 Donated by: Somerset SportHorse
Family Photo Session
Family Photo Session
$100

Starting bid

One-hour outdoor photo session for a family with up to seven members. Additional members can be added at additional charge. 30+ digital images will be delivered via online gallery within 3 weeks of session Value: $375 Donated by: Lanae Dostal Photography
Cubs Tickets
Cubs Tickets
$50

Starting bid

Pair of tickets to the Cubs game on Sunday, June 15 at 1:20 vs. the Pittsburgh Pirates. Details about the tickets: Location: Section 304L Row 6 Seats 5 and 6 These are digital tickets so the winner will need to have the MLB Ballpark app, and I will forward them to the email address linked to the app. Value: $110 Donated by: The Harmon Family
Firearms Experience
Firearms Experience
$125

Starting bid

A two-on-one training experience with a police sergeant firearms instructor and a national tactical competitive shooter. The package includes a full firearms instructing block, time reservation at Alpha Shooting range (McHenry), with pistol, rifle and shotgun shooting. Ammo, targets and everything included. Value: $550 Donated by: David DeStefano
Boulder Ridge Country Club Golf
Boulder Ridge Country Club Golf
$100

Starting bid

Foursome of golf with carts for 18 holes at Boulder Ridge Country Club Value: $500
Chalet Hills Golf Club
Chalet Hills Golf Club
$75

Starting bid

Foursome of golf with carts for 18 holes at Chalet Hills Golf Club Value: $300
Pure Barre Classes
Pure Barre Classes
$75

Starting bid

10 Class pack to Pure Barre Algonquin Value: $289
Dinner Cruise for Two
Dinner Cruise for Two
$120

Starting bid

Cruise Chicago's best waterfront views on a premier plus dinner cruise. Enjoy our signature service and delicious dining along the city's most iconic landmarks. Value: $490
Private Mixology Class & VIP Transportation
Private Mixology Class & VIP Transportation
$100

Starting bid

get ready for an unforgettable night out! You and your crew (up to 12) will be chauffeured in style aboard a sprinter Van to A private mixology class where a professional mixologist will guide you through the art of crafting delicious cocktails! CLASS DATE: Tuesday, May 13th in downtown Arlington Heights. Value: $1175
King Mattress
King Mattress
$200

Starting bid

King size firm, plush or pillow top mattress set. 14" Pocket coil firm. Engineered for a firm feel, balanced with ergonomic support. Perfect for those desiring cushioned comfort and a firm, supportive sleep surface. Hand-Crafted in America. Value: $1699 Donated by: Crystal Lake Furniture & Mattress
Queen Matress
Queen Matress
$200

Starting bid

Queen size firm, plush or pillow top mattress set. 14" Pocket coil firm. Engineered for a firm feel, balanced with ergonomic support. Perfect for those desiring cushioned comfort and a firm, supportive sleep surface. Hand-Crafted in America. Value: $1699 Donated by: Crystal Lake Furniture & Mattress
Bench Pew from Old Immanuel Church
Bench Pew from Old Immanuel Church
$50

Starting bid

Bring a touch of timeless character to your home or business with this beautifully aged church pew. Bearing the marks of years of faithful service, this sturdy bench offers both seating and a unique conversation piece. Value: Priceless Donated by: The Koenig's
Gayle Sayers Signed Football Helmet
Gayle Sayers Signed Football Helmet
$100

Starting bid

Bears football helmet signed by Hall of famer Gale Sayers Donated by: Mark Noenning
LiftMaster Smart Garage Opener
LiftMaster Smart Garage Opener
$100

Starting bid

Secure view smart garage opener with built-in camera, LED corner to corner lighting system, battery backup, ultra-quiet belt drive. Install included Value: $1000
Weber June Oven
Weber June Oven
$100

Starting bid

This sleek and versatile Oven is a kitchen powerhouse. Everything your regular oven can do, June can do better. Plus, it can Air-Fry, Slow Cook, Grill, Dehydrate, and so much more! the smart features, including food recognition and connected app, make cooking a breeze. cooking will never be the same! Value:$999
Air Doctor
Air Doctor
$100

Starting bid

Powerful air purifier ideal for medium to large rooms in your home. Circulates the air in 630 sq. ft. 4x/hr 3-Stage filtration with UltraHEPA, Indoor air quality + filter change alerts Local weather, AQI & allergy monitoring Control AirDoctor from anywhere via app
Weekend Lakehouse Retreat
Weekend Lakehouse Retreat
$500

Starting bid

Enjoy a Thursday-Sunday stay in beautiful 4 bedroom, 2 bath home nestled above Cedar Point Drive in Williams Bay, WI. This lakefront home is spacious and offers a beautiful, peaceful and relaxing staycation retreat. whether it’s a family adventure, couples weekend or girls trip, this is the perfect location to take in the stunning surroundings and relax in style. Available October 9 -12th only Value: $2000 Donated by: Jon & Samantha Gregoire
Lake Geneva Boat Adventure
Lake Geneva Boat Adventure
$100

Starting bid

Enjoy a 2 hour-worry free boat cruise on Lake Geneva. Boat, equipment & Driver provided! rental is for 2hours and up to 8 people. availability: mon-thur 5:30-7:30pm and Sat-sun 10:00am-noon valid thru 9/15/2025 & based on availability Value: $800

