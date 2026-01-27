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Immersive NYC Chinese New Year Garden Festival｜沉浸式纽约中国新年嘉年华

Fordham Gabelli School of Business

140 W 62nd St, New York, NY 10023

Garden Festival Entry Pass｜游园会入园帖
$5

All tickets are non-refundable. Our events are nonprofit, so all ticket proceeds will be used solely to cover necessary expenses, such as venue costs and guest transportation.

Fordham Students & Children (12 & Under)｜免票入园帖｜Valid ID Req.
Free

❗️Student and age-discount tickets may require valid ID upon entry.

All tickets are non-refundable. Our events are nonprofit, so all ticket proceeds will be used solely to cover necessary expenses, such as venue costs and guest transportation.

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