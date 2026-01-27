Immersive NYC Chinese New Year Garden Festival｜沉浸式纽约中国新年嘉年华

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About this event
140 W 62nd St, New York, NY 10023
All tickets are non-refundable. Our events are nonprofit, so all ticket proceeds will be used solely to cover necessary expenses, such as venue costs and guest transportation.
❗️Student and age-discount tickets may require valid ID upon entry.
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