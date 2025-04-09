Imperial Valley Economic & Energy Summit 2025

(1) Conference registration, Breakfast, Lunch and Reception.
Title Sponsor
$5,500
Eight (8) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure, Introduce Sponsored Welcome Session, Acknowledgement During Key Panels, Company display, sponsor signature beverage.
Reception Sponsor
$5,000
Eight (8) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure, Introduce Sponsored Reception Session, Acknowledgement During Key Panels.
VIP Reception Sponsor
$3,500
Seven (7) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure, Introduce Sponsored Lunch Session.
Lunch Sponsor
$3,000
Six (6) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure, Introduce Sponsored Lunch Session.
Breakfast Sponsor
$2,500
Four (4) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure.
Beverage Sponsor
$2,000
Two (2) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure.
Panel Sponsor
$2,500
Four (4) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit, Exclusive Sponsor Access, Company logo recognition, Social Media and PR Exposure, Introduce Sponsored Panel Session.
Wine Sponsor
$1,500
Two (2) Conference registrations, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship Recognition at the Summit.
Exhibitor Table
$750
One (1) Conference registration, $25 discount for additional ticket(s) purchased, Exclusive Sponsorship .
