Chicago Fire Department Hockey
Chicago Fire Hockey Golf Outing
1400 Poplar Creek Dr
Hoffman Estates, IL 60169, USA
Foursome
$150
Green fee, Cart, Lunch, Dinner, 2 drink tickets per player
Green fee, Cart, Lunch, Dinner, 2 drink tickets per player
seeMoreDetailsMobile
add
Hole Sponsor
$100
Sponsor a hole
Sponsor a hole
seeMoreDetailsMobile
add
Hole and golf cart sponsor
$150
Sponsor a hole and a golf cart
Sponsor a hole and a golf cart
seeMoreDetailsMobile
add
Beverage Cart Sponsor
$500
Sponsor a beverage cart
Sponsor a beverage cart
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout