IncludeNJ's Silent Auction

Laugh the Night Away with 2 Tickets to Stress Factory! item
Laugh the Night Away with 2 Tickets to Stress Factory! item
Laugh the Night Away with 2 Tickets to Stress Factory!
$40

Enjoy an unforgettable night of laughter with two tickets to the Stress Factory Comedy Club in New Brunswick, NJ! Choose any Thursday or Friday night and experience top-tier stand-up comedy in an intimate, high-energy setting. From rising stars to comedy legends, the Stress Factory delivers non-stop entertainment and a fantastic atmosphere. Value: $100+ Donated by: Christina Fam Faragalla
Ironbound Farm & Ciderhouse Experience
$75

Indulge in the flavors of New Jersey’s countryside with this gift certificate to Ironbound Farm & Ciderhouse, perfect for enjoying their farm-to-table tasting room. The handcrafted ciders, locally sourced dishes, and warm hospitality make Ironbound a must-visit destination. This package also includes an Ironbound tumbler and T-shirt to rep your favorite cidery in style. Whether you’re planning a cozy meal, a celebratory toast, or a relaxing day on the farm, this experience is one to savor. 🍏 Value: $200+ 🍏 Donated by: Ironbound Farm & Ciderhouse & Christina Fam Faragalla
2 VIP Tickets to Morey's Piers
$50

Get ready for a day of thrills and fun with 2 VIP tickets to Morey's Piers, the ultimate seaside amusement destination! Located on the iconic Wildwood boardwalk, Morey’s Piers offers exciting rides, water parks, and breathtaking ocean views. With VIP access, enjoy all the exhilarating rides and attractions, from roller coasters to wave pools. Whether you're an adrenaline junkie or just looking for family-friendly fun, Morey's Piers guarantees an unforgettable experience. Don’t miss your chance to enjoy this New Jersey treasure in style! Value: $140+ Donated by: Morey's Piers
Two Tickets to the George Street Playhouse 2025-2026 Season
$80

For 50 years, George Street Playhouse has been a beacon of artistic excellence, producing compelling, thought-provoking performances that resonate with audiences of all ages. From riveting dramas to heartwarming comedies, our stage has been a canvas for exploring the human condition. Under the leadership of Artistic Director David Saint since 1997, George Street Playhouse produces groundbreaking new works, inspiring productions of the classics, and hit Broadway plays and musicals that speak to the heart and mind, with an unwavering commitment to producing new work. Entering its 50th season, the organization has a rich history of producing nationally renowned theatre. The Playhouse continues to fill a unique role in theatre and arts education in the city, state, and greater metropolitan region. Value: $160+ Donated by: George Street Playhouse
Pawsitive Pup Package: Training + Treats!
$250

Give your furry friend the best of both worlds with this tail-wagging combo! This package includes six group dog training sessions from The Pupper Zone, where expert trainers use positive reinforcement and real-world skills to help your dog become a well-mannered companion. Whether you're working on leash manners, socialization, or basic obedience, these small group classes are designed to be fun, effective, and tailored to your pup's needs. Plus, your dog will enjoy a BarkBox Starter Pack, filled with themed toys, treats, and chews that are all-natural and pup-approved. It’s the perfect reward for a job well done after training! Donated by Pupperzone and BarkBox Valued at $700+
Take Me Out to the Ballgame! – 4 Trenton Thunder Tickets item
Take Me Out to the Ballgame! – 4 Trenton Thunder Tickets
$20

Batter up! Enjoy an unforgettable day at the ballpark with four tickets to a Trenton Thunder game at the Trenton Thunder Ballpark. Cheer on the team, soak up the sunshine, and experience the thrill of America's favorite pastime. Whether you're a die-hard baseball fan or just in it for the snacks and stadium vibes, this outing promises fun for all ages. Value: $55 Donated by: Trenton Thunder Restrictions: Tickets are valid for a 2025 regular season home game. Subject to availability.
Thrills & Spills at Dorney Park – 2 “Good Any Day” 2025 Tix
$60

Get ready for a full day of adrenaline-pumping rides and splash-tastic fun with two “Good Any Day” admission tickets to Dorney Park & Wildwater Kingdom! Whether you crave the heart-racing drops of roller coasters or the relaxing waves of the lazy river, Dorney Park has something for everyone. Perfect for families, friends, or a spontaneous summer adventure! Valid for any one public operating day during the 2025 season. Value: $140 Donated by: Dorney Park & Wildwater Kingdom
Climb to New Heights –4 Passes to Absecon Lighthouse (1/4)
$15

Experience history and breathtaking views with admission for four to the Absecon Lighthouse, New Jersey’s tallest lighthouse and the third tallest in the nation! Climb the 228 steps to the top for stunning panoramic views of Atlantic City and beyond. Explore the museum, gift shop, and charming Keeper’s Cottage for a day of fun, history, and adventure. Value: $40 Donated by: Absecon Lighthouse
Bloom & Grow – $50 at to The Farm at Green Village (1/2)
$20

Green your thumb or beautify your home with a $50 gift card to The Farm at Green Village, a premier destination for plants, garden décor, home accents, and more. Whether you're shopping for vibrant annuals, elegant houseplants, or unique gifts, this beautiful garden center has something to inspire every nature lover. Value: $50 Donated by: The Farm at Green Village
Bloom & Grow – $50 at to The Farm at Green Village (2/2)
$20

Green your thumb or beautify your home with a $50 gift card to The Farm at Green Village, a premier destination for plants, garden décor, home accents, and more. Whether you're shopping for vibrant annuals, elegant houseplants, or unique gifts, this beautiful garden center has something to inspire every nature lover. Value: $50 Donated by: The Farm at Green Village
Color Outside the Lines – 2 Tix to the Crayola Experience
$20

Unleash your imagination with two tickets to the Crayola Experience in Easton, PA! This hands-on, family-friendly attraction features dozens of creative, colorful activities—from making your own crayon to starring in your own coloring page. It's a day full of fun, art, and interactive magic for kids and kids-at-heart. Value: $54 Donated by: Crayola Experience
Farm Fresh Fun – Alstede Farms Family Pass for 5
$75

Spend a beautiful day in the great outdoors with a Family Pass for 5 to Alstede Farms in Chester, NJ! Enjoy seasonal activities like pick-your-own fruits and vegetables, hayrides, a corn maze, and friendly farm animals. Perfect for families looking to reconnect with nature and make lasting memories together. Value: $250+ Donated by: Alstede Farms
Discover, Explore, Invent – 4 Tix to Da Vinci Science Center
$25

Spark curiosity and ignite a love of learning with four admission tickets to the Da Vinci Science Center in Allentown, PA! Packed with hands-on exhibits, interactive experiments, and exciting STEM activities, the Center offers a fun and educational experience for scientists of all ages. Value: $80 Donated by: Da Vinci Science Center
A Magical Day at the Theater – 4 Tickets to Main Stage Show
$25

Treat your family to an enchanting live performance with four tickets to a Main Stage show at the Children’s Theater of New Jersey! With professional productions designed to delight young audiences and spark imagination, it’s the perfect way to introduce kids to the magic of theater. Value: $100 Donated by: Children’s Theater of New Jersey
Splash into Summer – Admission for 4 to Tomahawk Lake
$40

Make a splash with admission for four to Tomahawk Lake Waterpark in Sparta, NJ! Enjoy a full day of summer fun with water slides, lake activities, mini golf, and more—all set on a scenic, 200-acre park. It’s the ultimate family getaway without leaving New Jersey. Donated by: Tomahawk Lake Waterpark
A VIP Night at the Races – Meadowlands Racing Experience
$60

Enjoy an exciting evening of live harness racing with a VIP Night at the Races at the Meadowlands Racetrack! This unforgettable experience includes trackside dining and reserved seating, offering the perfect mix of action, atmosphere, and hospitality. It’s a thrilling night out for racing fans or anyone looking for a unique entertainment experience! Value: $200 Donated by: Meadowlands Racing & Entertainment
Score Big! – Garrett Wilson Autographed 8x10 NY Jets Print
$40

Jets fans, this one’s for you! Take home a piece of NFL excitement with an autographed 8x10 print of star wide receiver Garrett Wilson of the New York Jets. A standout on the field and a fan favorite, Wilson’s signature makes this a must-have for collectors and die-hard fans alike. Value: Priceless Donated by: New York Jets Stamped with a certificate of authenticity.
Party Like a Pro! – Urban Air Basic Birthday Party for 10
$100

Give your child the birthday of their dreams with a free Basic Birthday Party for 10 at Urban Air Adventure Park! This high-energy celebration includes access to epic attractions like trampolines, climbing walls, and more. Let the kids bounce, soar, and play while you relax—Urban Air handles the fun and the fuss! Value: $339 Donated by: Urban Air Adventure Park
Escape into Beauty – 2 Tickets to Longwood Gardens
$25

Wander through more than 1,100 acres of breathtaking gardens, woodlands, and meadows with two admission tickets to Longwood Gardens in Kennett Square, PA. From stunning seasonal displays and tranquil fountains to awe-inspiring conservatories, Longwood offers a peaceful and inspiring escape into nature’s splendor. Value: $64 Donated by: Longwood Gardens
Brunch Bliss – 2 Complimentary Entrées Turning Point (1/2)
$10

Treat yourself to a delicious start (or middle!) of the day with two complimentary entrées at Turning Point, a beloved breakfast, brunch, and lunch spot with locations throughout the region. Known for its cozy atmosphere and fresh, chef-inspired menu, Turning Point is the perfect place for a relaxing meal with a friend or loved one. Value: $35 Donated by: Turning Point Restaurants
Brunch Bliss – 2 Complimentary Entrées Turning Point (1/2)
$10

Treat yourself to a delicious start (or middle!) of the day with two complimentary entrées at Turning Point, a beloved breakfast, brunch, and lunch spot with locations throughout the region. Known for its cozy atmosphere and fresh, chef-inspired menu, Turning Point is the perfect place for a relaxing meal with a friend or loved one. Value: $35 Donated by: Turning Point Restaurants
Let the Good Times Roll – Gift Card to Humdingers
$20

Enjoy a fun-filled outing with a gift card to Humdingers in Paramus, NJ! This high-energy entertainment center features boutique bowling, batting cages, arcade games, and a full-service café. Whether it’s a family day out or a night with friends, Humdingers has something for everyone. Value $75 Donated by: Humdingers
Private Wine Class for up to 20 guests at Total Wine & More
$200

Gather your friends, family, or colleagues for an unforgettable evening of wine tasting and education with this private wine class for up to 20 guests at Total Wine & More. Whether you’re a seasoned sipper or a curious beginner, this experience offers something for every palate. Led by a knowledgeable wine expert, you’ll explore a handpicked selection of varietals—from crisp whites to bold reds—and learn the art of tasting, pairing, and appreciating wine like a pro. This package includes: A 2-hour private wine class for up to 20 people A guided tasting of 8 premium wines An in-store experience at a Total Wine & More location near you Value: $600 Donated by: Total Wine & More
Laugh & Dine – Comedy Night for 10 + $50 Victoria’s Tratta
$250

Get ready for a night of nonstop laughs and great eats! This package includes admission for 10 guests to the iconic Stress Factory Comedy Club—a perfect outing for friends, coworkers, or a celebration. Before or after the show, enjoy delicious Italian fare with a $50 gift certificate to Victoria’s Tratta Italiano, just a short stroll away. Value: $550 Donated by: Stress Factory Comedy Club & Victoria’s Tratta Italiano
Laugh & Dine – Stress Factory with Victoria’s Tratta
$25

Get ready for a night of nonstop laughs and great eats! This package includes a gift certificate to the iconic Stress Factory Comedy Club—a perfect outing for friends, coworkers, or a celebration. Before or after the show, enjoy delicious Italian fare with a $25 gift certificate to Victoria’s Tratta Italiano, just a short stroll away. Value: $75 Donated by: Stress Factory Comedy Club & Victoria’s Tratta Italiano
A Taste of Italy – Gift Certificate Victoria’s Tratta (1/2)
$15

Savor authentic Italian flavors with a gift certificate to Victoria’s Tratta Italiano, a beloved restaurant known for its warm atmosphere and classic dishes. Whether you're craving pasta, seafood, or a hearty chicken parm, this dining experience will leave you wanting more. Value: $25 Donated by: Victoria’s Tratta Italiano
A Taste of Italy – Gift Certificate Victoria’s Tratta (2/2)
$15

Savor authentic Italian flavors with a gift certificate to Victoria’s Tratta Italiano, a beloved restaurant known for its warm atmosphere and classic dishes. Whether you're craving pasta, seafood, or a hearty chicken parm, this dining experience will leave you wanting more. Value: $25 Donated by: Victoria’s Tratta Italiano
Hatchet Throwing Experience for Four Adults
$40

Get ready for an unforgettable adventure with this throwing package for four adults at Stumpy’s Hatchet House! Enjoy one hour of exhilarating fun in a private throwing pit. Advanced reservations are required. Please note: offer is not valid on Saturdays after 4 PM and expires on May 15, 2026. Donated by Stumpy's Hatchet House Value: $160
1-Year Premium Membership to Hoffman Academy Piano Lessons
$50

Unlock a full year of award-winning online piano lessons with this Hoffman Academy Premium Membership. Designed for kids and beginners of all ages, Hoffman Academy combines engaging video lessons with interactive games, sheet music, and practice tools—all in a fun, structured curriculum led by expert teacher Joseph Hoffman. This is more than just piano lessons—it's a full music education program you can access anytime, anywhere. Donated by: Hoffman Academy Valued at: $200+
Beat the Bomb Virtual Team Builder for 6 People
$30

Beat the Bomb video games are designed specifically for virtual team building. They're fast-paced, fun and highly interactive with a healthy dose of competition. There are two game packs to choose from with this gift voucher for a 1-hour hosted gaming experience for six people.
A Night Out at State Theatre New Jersey for Two
$30

Enjoy an unforgettable evening of live entertainment at the beautifully restored State Theatre New Jersey in the heart of New Brunswick. This voucher is good for two tickets to an upcoming performance of your choosing—whether it’s Broadway, live music, dance, comedy, or a family show. With world-class programming in a stunning historic venue, it's the perfect date night, friends' outing, or gift for any arts lover. Donated by: State Theater New Jersey Valued at $100
Climb to New Heights –4 Passes to Absecon Lighthouse (2/4)
$15

Experience history and breathtaking views with admission for four to the Absecon Lighthouse, New Jersey’s tallest lighthouse and the third tallest in the nation! Climb the 228 steps to the top for stunning panoramic views of Atlantic City and beyond. Explore the museum, gift shop, and charming Keeper’s Cottage for a day of fun, history, and adventure. Value: $40 Donated by: Absecon Lighthouse
Climb to New Heights –4 Passes to Absecon Lighthouse (3/4)
$15

Experience history and breathtaking views with admission for four to the Absecon Lighthouse, New Jersey’s tallest lighthouse and the third tallest in the nation! Climb the 228 steps to the top for stunning panoramic views of Atlantic City and beyond. Explore the museum, gift shop, and charming Keeper’s Cottage for a day of fun, history, and adventure. Value: $40 Donated by: Absecon Lighthouse
Climb to New Heights –4 Passes to Absecon Lighthouse (4/4)
$15

Experience history and breathtaking views with admission for four to the Absecon Lighthouse, New Jersey’s tallest lighthouse and the third tallest in the nation! Climb the 228 steps to the top for stunning panoramic views of Atlantic City and beyond. Explore the museum, gift shop, and charming Keeper’s Cottage for a day of fun, history, and adventure. Value: $40 Donated by: Absecon Lighthouse
Tex-Mex Night Out at Chevys Fresh Mex!
$20

Spice up your week with bold flavors and fresh, made-from-scratch Mexican fare at Chevys Fresh Mex! This gift certificate is your ticket to sizzling fajitas, hand-rolled enchiladas, signature margaritas, and all the chips and salsa your heart desires. Whether you're celebrating a night out or just craving great Tex-Mex, Chevys brings the fiesta to your table. Donated by: Chevy's Tex Mex
Tame Your Taxes: VIP Tax Strategy Analysis
$300

Got tax troubles or just want peace of mind? Bid on this exclusive package and get the clarity you deserve. You’ll receive: -An official IRS Tax Transcript for you or your business - A deep-dive review of your full tax picture—past and present - Expert insights into resolving tax issues and avoiding future headaches - Personalized strategies to reduce your tax burden - Evaluation of IRS notices, liens, or wage garnishments—with real solutions - A one-on-one virtual session with a seasoned tax pro Whether you’re stressed about back taxes or just want to be smarter with your money, this is your golden ticket to financial clarity. Donated by: Remis & Associates, dba The Accounting Doctor Value: $1,000
Red Bulls 2025 Home Match – 2 Tickets
$40

Cheer on the New York Red Bulls live from the stands with two tickets to a 2025 home match! Feel the energy, excitement, and action as you watch top-tier Major League Soccer up close. Donated by the New York Red Bulls Value: $130+
Autographed NY Giants Football – Signed by Andrew Thomas #78
$80

Score big with this authentic NY Giants football, personally signed by star offensive tackle Andrew Thomas, #78. A true collector’s item for any football fan, this piece comes with a Certificate of Authenticity to ensure its value and legitimacy. Display it with pride! Donated by the New York Giants Value: Priceless

