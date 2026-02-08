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Indian River VFC Merch

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[Hurst Tool] - T-Shirt item
[Hurst Tool] - T-Shirt item
[Hurst Tool] - T-Shirt item
[Hurst Tool] - T-Shirt
$25

Colors: MUSTARD, DARK GREY, BLACK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Polaris] - T-Shirt item
[Polaris] - T-Shirt item
[Polaris] - T-Shirt item
[Polaris] - T-Shirt
$25

Colors: DARK GREY, GREEN, INDIGO BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Cross & Axe] - T-Shirt item
[Cross & Axe] - T-Shirt item
[Cross & Axe] - T-Shirt
$25

Color: SAND
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Brush Truck] - T-Shirt item
[Brush Truck] - T-Shirt item
[Brush Truck] - T-Shirt item
[Brush Truck] - T-Shirt
$25

Colors: ROYAL BLUE or INDIGO BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Fire Rescue] - Beanie item
[Fire Rescue] - Beanie item
[Fire Rescue] - Beanie item
[Fire Rescue] - Beanie
$20

Color: BLACK

- Cuffless knit beanie

- One size fits all

[Water Rescue] - T-Shirt item
[Water Rescue] - T-Shirt item
[Water Rescue] - T-Shirt
$25

Color: DARK GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Dog] - T-Shirt item
[Dog] - T-Shirt item
[Dog] - T-Shirt
$25

Color: BROWN
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Fish] - T-Shirt item
[Fish] - T-Shirt item
[Fish] - T-Shirt
$25

Color: WHITE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Anniversary] - T-Shirt item
[Anniversary] - T-Shirt item
[Anniversary] - T-Shirt item
[Anniversary] - T-Shirt
$25

Color: BLACK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Anniversary] - Long Sleeve item
[Anniversary] - Long Sleeve item
[Anniversary] - Long Sleeve item
[Anniversary] - Long Sleeve
$27.50

Color: BLACK
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Anniversary] - Crew Neck Sweatshirt item
[Anniversary] - Crew Neck Sweatshirt item
[Anniversary] - Crew Neck Sweatshirt item
[Anniversary] - Crew Neck Sweatshirt
$40

Color: BLACK
- Crew neck sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Maltese Cross] - T-Shirt item
[Maltese Cross] - T-Shirt item
[Maltese Cross] - T-Shirt item
[Maltese Cross] - T-Shirt
$25

Color: NAVY BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Breast Cancer - BRIGHT PINK] - T-Shirt item
[Breast Cancer - BRIGHT PINK] - T-Shirt item
[Breast Cancer - BRIGHT PINK] - T-Shirt
$25

Color: BRIGHT PINK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Breast Cancer - LIGHT PINK] - T-Shirt item
[Breast Cancer - LIGHT PINK] - T-Shirt item
[Breast Cancer - LIGHT PINK] - T-Shirt
$25

Color: LIGHT PINK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Mad Indian] - T-Shirt item
[Mad Indian] - T-Shirt item
[Mad Indian] - T-Shirt
$25

Color: MAROON
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Boat] - T-Shirt item
[Boat] - T-Shirt item
[Boat] - T-Shirt
$25

Color: LIGHT GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Chicken & Egg - BLUE] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - BLUE] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - BLUE] - T-Shirt
$25

Color: BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Chicken & Egg - PURPLE] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - PURPLE] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - PURPLE] - T-Shirt
$25

Color: PURPLE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Chicken & Egg - GREEN] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - GREEN] - T-Shirt item
[Chicken & Egg - GREEN] - T-Shirt
$25

Color: GREEN
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Fire - GREY] - T-Shirt item
[Fire - GREY] - T-Shirt item
[Fire - GREY] - T-Shirt
$25

Color: GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Fire - GREY] - Crew Neck Sweatshirt item
[Fire - GREY] - Crew Neck Sweatshirt item
[Fire - GREY] - Crew Neck Sweatshirt
$40

Color: GREY
- Crew Neck Sweatshirt

- SAME DESIGN AS T-SHIRT PICTURED
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Fire - STEEL BLUE] - T-Shirt item
[Fire - STEEL BLUE] - T-Shirt item
[Fire - STEEL BLUE] - T-Shirt
$25

Color: STEEL BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Ladder Truck] - T-Shirt item
[Ladder Truck] - T-Shirt item
[Ladder Truck] - T-Shirt
$25

Color: DARK GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Ladder Truck] - Long Sleeve Tee item
[Ladder Truck] - Long Sleeve Tee item
[Ladder Truck] - Long Sleeve Tee
$27.50

Color: DARK GREY
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Ladder Truck] - Crew Neck Sweatshirt item
[Ladder Truck] - Crew Neck Sweatshirt item
[Ladder Truck] - Crew Neck Sweatshirt
$40

Color: DARK GREY
- Crew Neck Sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Old Engines] - T-Shirt item
[Old Engines] - T-Shirt item
[Old Engines] - T-Shirt
$25

Color: LIGHT GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Old Engines] - Long Sleeve Tee item
[Old Engines] - Long Sleeve Tee item
[Old Engines] - Long Sleeve Tee
$27.50

Color: LIGHT GREY
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

[Old Engines] - Crew Neck Sweatshirt item
[Old Engines] - Crew Neck Sweatshirt item
[Old Engines] - Crew Neck Sweatshirt
$40

Color: LIGHT GREY
- Crew Neck Sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo

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