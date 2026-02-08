Indian River VFC Merch

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Colors: MUSTARD, DARK GREY, BLACK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Colors: DARK GREY, GREEN, INDIGO BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: SAND
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Colors: ROYAL BLUE or INDIGO BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BLACK
- Cuffless knit beanie
- One size fits all
Color: DARK GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BROWN
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: WHITE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BLACK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BLACK
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BLACK
- Crew neck sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: NAVY BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BRIGHT PINK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: LIGHT PINK
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: MAROON
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: LIGHT GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: PURPLE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: GREEN
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: GREY
- Crew Neck Sweatshirt
- SAME DESIGN AS T-SHIRT PICTURED
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: STEEL BLUE
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: DARK GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: DARK GREY
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: DARK GREY
- Crew Neck Sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: LIGHT GREY
- Short sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: LIGHT GREY
- Long sleeve tee
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
Color: LIGHT GREY
- Crew Neck Sweatshirt
- 100% cotton
- Unisex sizing
- Small design on front left chest
- Large design on back
- Colors/design may vary slightly from photo
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