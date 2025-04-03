Indy Gay Market Merchandise

Indy Gay Market Inc

Tote Bag item
Tote Bag
$25

Indy Gay Market Official tote bags! Designed by Morgan Boyer @meowgs on Instagram!

Fun fact:
1 tote bag covers half an event fee for one of our vendors!

Sticker Packs! item
Sticker Packs!
$10

Pack of 6 2 inch stickers designed by IGM Staff Artists

Morgan Boyer (@me0wgs) and

Carly Valentine (@carnval)

Have A Gay Day Bumper Sticker item
Have A Gay Day Bumper Sticker
$10

Designed by IGM Staff! Artist:

Carly Valentine @carnval

Have A Gay Day Bumper SMALL Sticker item
Have A Gay Day Bumper SMALL Sticker
$5

Designed by IGM Staff! Artist:

Carly Valentine @carnval

Shop Local Sticker (3 inch) item
Shop Local Sticker (3 inch)
$5

Designed by IGM Staff Artist:

Morgan Boyer @me0wgs

Silly Can Sticker (3 inch) item
Silly Can Sticker (3 inch)
$5

Designed by IGM Staff Artist:

Carly Valentine @carnval!

Little Freak Sticker item
Little Freak Sticker
$5

Designed by IGM Staff Artist:

Carly Valentine @carnval!

IGM Logo Sticker (4 inch) item
IGM Logo Sticker (4 inch)
$4

Logo by IGM Staff Artist:

Morgan Boyer @me0wgs

Valentines!
$5

Designed by IGM Staff Artists

