Youth 2 Greatness Inc.
Indy's Inner-City Chess Club's Fundraiser
1220 Waterway Blvd
Indianapolis, IN 46202, USA
Pawn Level Gift
$25
This donation purchases food for one participant for our monthly meetings.
Knight & Bishop Level Gift
$100
This donation covers food for one for our monthly meetings.
Rook Level Gift
$250
This gift covers half the yearly membership for 1 participant.
Queen Level Gift
$500
Covers the annual membership for 1 participant.
King Level Gift
$750
This gift covers the annual membership cost for 1 participant to participate in our competitive program.
