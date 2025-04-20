form_archived

Innova Preparatory School's Spring 2025 Silent Auction

1000 Broadway Dr suite 46, Hattiesburg, MS 39401, USA

Bird Fly by Isabella DeMarco item
$5

8x10 Painting
Minecraft Mob Head by Kendrick Holland item
$5

8x10 Painting
Star Burst by Lyla Feck item
$5

8x10 Painting
Waterfall by Jase Pope item
$5

8x10 Painting
8 Ball by Addie Foxworth item
$5

8x10 Painting
Sunrise by Adelyn Sullivan item
$5

8x10 Painting
Oliva David's 3D Masterpiece item
$3

14x10 Posterboard 3D Art Project
Avery Graves & Zella Ballard present: 3D Sunflowers item
$3

14x10 Poster board 3D art project
Chevy Cap by Caden McGraw item
$5

8x10 Painting
Love by Timothy Flowers item
$5

8x10 Painting
Space Rainbow by Nolan Morris item
$5

8x10 Painting
Ocean Life by Lizzie Wallace item
$3

Black and White Sketch 14x10
Sunset by Ava Thomas item
$3

5x7 Painting
Bird Feeder by Avery Graves item
$3

Can hang in garden outdoors
Macrame Hanger by Paisley Rylee item
$3

Home Decor
Bubble Gum by Erin Barnes item
$5

8x10 Painting
Macrame Hanger by Jax Dedeaux item
$3

Home Decor
Cats of Strips by Arthur Lackey item
$5

8x10 Painting
3D Flowers by Harper Breland item
$3

14x10 Poster
Cup by Kamari Holloway item
$5

For decorative use only. Air Dry Clay Decor.
Melting Man by Ashton Fortenberry item
$5

Air Dry Clay Decor
Tilly the Tism Shark by Lillie Murphy item
$5

8x10 Watercolor Painting
Meme Slammer by Channing Haynes item
$5

Air Dry Clay Decor
Chic Fil A Gift Basket item
$8

Chic Fil A Basket with tons of goodies inside including gift cards!
Spring/Easter Basket item
$5

Son-Rise Loaded Tea Gift item
$5

Movie/Game Night Basket item
$10

I will put this in a cute basket and update the picture... But it is the biggest basket we have so far, with a lot of good stuff in it.
Sports Combo item
$10

A cute cooler tote with a gift card and water bottle.
Mother's Day/Spring Basket item
$8

Mother's day basket (I will add the basket and update pictures), with lots of goodies for that great MOM in your life! Show her shes the BEEZ KNEES!
Blue Feather by Khloe Jones item
$3

5x7 Painting
Red Feather by Ms. Gwen item
$3

5x7 Painting
Minecraft Zombie by Everett item
$3

5x7 Painting
Space Dots by Kodi Williams item
$3

5x7 Painting
Garden by Unknown item
$5

8x10 Painting- If this is your child's painting please let us know,
3D Livin by Avery Graves item
$3

3d Art Project 10x14
Beach Waves item
$3

5x7
Midnight Square item
$5

8x10
Thumbdrops by Paisley Rylee item
$3

5x7
Self Proclamation by Aspen item
$5

8x10
Sunset on the beach by Khloe Jones item
$3

5x7
Cherry Tree by Addie Foxworth item
$3

10x14 3d art project
Flower item
$2

Purple Feather by Ms Gwen item
$3

5x7
Basket 1 item
$2

Red Bird item
$2

Volcano by Kirey item
$5

8x10
Shark item
$3

Mine Craft item
$2

Creature item
$2

Potato item
$2

Mummy Man item
$2

Jelly Fish by Avery Graves item
$3

5x7
Dottie item
$5

God is Good by Avery Graves item
$5

8x10
Suncatcher 1 item
$2

Sun catcher 2 item
$2

Sun Catcher 3 item
$2

Suncatcher 4 item
$2

Suncatcher 5 item
$2

Suncatcher 6 item
$2

Rainbow Galaxy item
$5

8x10
Shark Jumping out of Water by Rafe item
$3

5x7

