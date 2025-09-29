Innovate Orlando Sponsorships 2025-2026

Advocate
$300

  • Quarterly Sponsor Meetups
  • 1 newsletter feature annually reaching 1,000+ tech decision makers
  • Unlimited press release sharing & content amplification + 2 job postings per year
  • 1 complimentary ticket to Innovate Orlando Tech Community Awards Dinner
  • Quarterly LinkedIn amplification across 5,000+ professional network
  • Featured member on Tech Connect Ecosystem Directory
  • Participate on 1 task force or committee (Branding, Startup, TechConnect)
  • Tech Hub membership for 25% off lecture hall/conference & training room rentals
  • Weekly pitch opportunities with 1M Cups Partnership
Supporter
$2,000

  • Quarterly Sponsor Meetups
  • Quarterly CIO Roundtables (Limited to 10 CIOs per event)
  • Unlimited press release sharing & content amplification + 4 job postings per year
  • 2 tickets to Orlando Tech Community Awards Dinner & Spring Tech Conference with MainStage recognition
  • Quarterly newsletter features reaching 1,000+ subscribers
  • Monthly LinkedIn amplification across 5,000+ network
  • Participation on up to 2 task forces or committees (Branding, Startup, TechConnect)
  • Featured member on Tech Connect Ecosystem Directory
  • Tech Hub membership for 25% off lecture hall/conference & training room rentals
  • Weekly pitch opportunities with 1M Cups Partnership​
Champion
$5,500

  • Quarterly Sponsor Meetups
  • Quarterly CIO Roundtables (Limited to 10 CIOs per event)
  • Unlimited press release sharing & content amplification + unlimited job postings per year
  • Table sponsorship package (up to 10 tickets) at Orlando Tech Community Awards Dinner with MainStage recognition + Expo table during pre-event networking
  • VIP Ticket Package for Spring Tech Conference
  • Option to chair 1 task force or committee & participate on all (Branding, Startup, TechConnect)
  • Weekly LinkedIn amplification across 5,000+ network
  • Monthly newsletter features reaching 1,000+ subscribers
  • Featured member on Tech Connect Ecosystem Directory
  • Tech Hub membership for 50% off lecture hall/conference & training room rentals
  • Weekly pitch opportunities with 1M Cups Partnership​
Startup
free

QUALIFICATIONS:
Early stage startup (pre-series A or under $1M in revenue


Content amplification commitment (1 reshare per month) 


Annual renewal process

  • Quarterly Sponsor Meetups
  • Unlimited press release sharing & content amplification + 1 job postings per year reaching 6,000+ tech decision makers across newsletter and LinkedIn 
  • Community calendar access and networking events
  • Weekly pitch opportunities with 1M Cups Partnership hosted at Tech Hub Orlando
Collective Impact Leadership Council
free

QUALIFICATIONS:
Non-Profit ESO, Tech Meetup Organizer, Tech Association Leader 

Monthly participation in calendar curation 

Content amplification (min 1 share per month)


  • Tech Hub Membership for hot desk access and complimentary event venue rentals 
  • Community calendar planning
  • Collective impact annual report
