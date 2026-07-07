Instituto Bíblico Latino Otoño 2026

Octubre 27 - Diciembre 17. Este curso ayuda a los estudiantes a comprender este último libro de la Biblia rastreando su mundo simbólico hasta sus raíces en el Antiguo Testamento. En lugar de examinar todos los libros proféticos, este curso toma el Apocalipsis como texto central y lo utiliza como punto de partida para explorar temas, símbolos y patrones clave del Antiguo Testamento que configuran su visión apocalíptica. Se presta especial atención a cómo el Apocalipsis se basa en las Escrituras anteriores.