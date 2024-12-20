IATTV1 Interview Reservation

5 Minute Interview (Addition)
$50
5 Minutes of Recorded and Broadcasted Interview / Adding Additional Minutes
10 Minute Interview
$100
20 Minute Interview
$200
30 Minute Interview (DEAL)
$300
40 Minute Interview
$400
60 Minute Interview (SPECIAL)
$500
TV Studio Reservation
$100
(Must be included for TV Studio Interviews)
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing