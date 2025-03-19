eventClosed

Intro to Lead Guitar Workshop (Spring 2025)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

addExtraDonation

$

Intro to Lead Guitar Workshop - Non-Members
$44
This 2 session workshop takes place on Wed, 4/23 & Sat, 4/26 from 4:00-5:00pm. * Ages 10 & up
Intro to Lead Guitar Workshop - Members
$33
This 2 session workshop takes place on Wed, 4/23 & Sat, 4/26 from 4:00-5:00pm. * Ages 10 & up

common:zeffyTipDisclaimerTicketing