Iowa Farmers Market Association Membership

Farmers Market--Small
$30

This membership level is designed to support farmers market managers with less than 15 vendors per market (bag benefit is limited to 10 boxes or less)

Farmers Market--Mid to Large
$25

This membership level is designed to support farmers market managers with more than 15 vendors per market (bag benefit is 11+ boxes, subject to availability)

Associate -- Vendor, Farm Stand, CSA
$25

This membership level is designed to support farmers market vendors, farm stands and community supported agriculture (CSA). Bag benefit is limited to 5 boxes.

Associate -- Friend of IFMA
free

For individuals, organizations or corporations wanting to support IFMA’s mission to Connect, Support, and Educate, but are directly managing a farmers market. No membership fee is set, please use the Additional Donation box below to indicate your donation amount.

