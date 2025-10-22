ISLA Leadership Retreat - Lodging Add-Ons

Hosted by
About this event
$
(Non-refundable / Non-transferrable)
One night shared lodging.
Lodging only - no meals
(Non-refundable / Non-transferrable)
One night private lodging
(One person in the room, Private Bathroom)
Lodging only - no meals
*Limited Quantities Available
(Non-refundable / Non-transferrable)
One night shared lodging.
Lodging only - no meals
(Non-refundable / Non-transferrable)
One night private lodging
(One person in a room, Private Bathroom)
Lodging only - no meals
*Limited Quantities
(Non-refundable / Non-transferrable)
One night private lodging
(One person in the room, private bathroom)
*Limited Quantities Available
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!