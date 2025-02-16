ITALIAN CULTURAL SOCIETY - SPRING 2025 ITALIAN LANGUAGE CLASSES
ITALIANO 1 with Lorella (Wed@6:30PM)
$265
Wednesday from March 19 - May 21 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 2 with Lorella (Mon@6:30PM)
$265
Mondays from March 17 - May 19 @ 6:30 PM - 8:30 PM - IN PERSON
ITALIANO 3 with Grazia (Mon@6:30PM)
$265
Mondays from March 17 - May 19 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 4 with Nancy (Wed@6:30PM)
$265
Wednesday from March 19 - May 21 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 5 with Grazia (Thurs@10:00AM)
$265
Thursdays from March 20 - May 22 @ 10:00 AM - 12:00 PM - IN PERSON
ITALIANO 6 with Grazia (Tues@10:00AM)
$265
Tuesdays from March 18 - May 20 @ 10:00 AM - 12:00 PM - REMOTE
ITALIANO 7 with Grazia (Tues@6:30PM)
$265
Tuesdays from March 18 - May 20 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 8 with Grazia (Thurs@4:00PM)
$265
Thursdays from March 20 - May 22 @ 4:00 PM - 6:00 PM - IN PERSON
ITALIANO 9 with Lorella (Thurs@6:30PM)
$265
Thursdays from March 20 - May 22 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 11 with Lorella (Tues@6:30PM)
$265
Tuesdays from March 18 - May 20 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 14 with Nancy (Mon@6:30PM)
$265
Mondays from March 17 - May 19 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
ITALIANO 15 with Grazia (Weds@10:00AM)
$265
Wednesday from March 19 - May 21 @ 10:00 AM - 12:00 PM - REMOTE
ITALIANO 16 with Lorella (Tues@11:30AM)
$265
Tuesday from March 18 - May 20 @ 11:30 AM - 1:30 PM - REMOTE
CORSO AVANZATO with Nancy (Thurs@6:30PM)
$265
Thursdays from March 20 - May 22 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
CORSO AVANZATO with Grazia (Weds@6:30PM)
$265
Wednesday from March 19 - May 21 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
CORSO SUPERIORE with Nancy (Tues@6:30PM)
$265
Tuesdays from March 18 - May 20 @ 6:30 PM - 8:30 PM - REMOTE
CORSO SUPERIORE with Grazia (Thurs@12:30PM)
$265
Thursdays from March 20 - May 22 @ 12:30 PM - 2:30 PM - IN PERSON
CLASS GIFT CERTIFICATE
$265
PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!
Pay By Check At Your First Class
free
If you would like to attend one of the above courses, please enter your selection in the comment section, and plan to pay by check at your first class. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.
