It's A Pawty! Silent Auction

Framed Jimmy Buffet Autographed Album item
Framed Jimmy Buffet Autographed Album
$700

Starting bid

Beautifully framed Jimmy Buffet autographed album - Changes in Latitude. Certificate of Authenticity on back.
ICON Electric Bike item
ICON Electric Bike
$900

Starting bid

ICON Electric Bike compliments of Affordable Golf Cars of Venice. Size is 6"x44". Weith Limit is 350lbs. Motor is 750W 48V Rear Hub Battery 48V16AH Charger 48V 2A DC Display Basic LCD Display LED Headlight LED tail Light Drive Mode Pedal Assist 5 Levels Wheels Front Hub 20" 13G 36 H Frame Alluminum Alloy Frame Height 19" Gear Shikmano Rear 7 Speed Shifters Tourney TX Charge time 4-6 hours, 30-40 miles and top spead is 27 MPH Value is $2,190
The Three Tenors Autographed item
The Three Tenors Autographed
$1,200

Starting bid

Beautifully framed autographed of The Three Tenors Italian Luciano Pavarotti and Spaniards Plácido Domingo and José Carreras.
Taylor Swift Gold Record 1989 w Autographed Image item
Taylor Swift Gold Record 1989 w Autographed Image
$900

Starting bid

Autographed 11×14 Photo, plus 12″ Gold Record Album — Custom-Designed Matting & Museum-Quality Gold Frame. Signed by: Taylor Swift
Country Legends Autographed Acoustic Guitar item
Country Legends Autographed Acoustic Guitar
$3,000

Starting bid

Autographed by an incredible 19 legends of country music! Models and colors vary Signed by: Dolly Parton, Keith Urban, Tim McGraw, Brad Paisley, Kenny Chesney, Faith Hill, Toby Keith, Willie Nelson, Shania Twain, Garth Brooks, Vince Gill, Clint Black, Alan Jackson, Jason Aldean, Trace Adkins, George Strait, Hank Williams Jr., Dwight Yoakam and Blake Shelton
Avengers Autographed by Robert Downey Jr. item
Avengers Autographed by Robert Downey Jr.
$450

Starting bid

Avengers print autographed by Robert Downey, Jr.
Guitar Frontman Legends Autographed electric guitar item
Guitar Frontman Legends Autographed electric guitar
$3,000

Starting bid

Signed by: Eric Clapton (Cream), Jimmy Page (Led Zeppelin), Carlos Santana (Santana), Pete Townshend (The Who). Joe Perry (Aerosmith), Richie Sambora (Bon Jovi), Kirk Hammett (Metallica) & The Edge (U2)
Autographed BB King item
Autographed BB King
$500

Starting bid

Autographed by the legendary BB King
14K Gold Diamond Pendant item
14K Gold Diamond Pendant
$1,260

Starting bid

The item is appraised at $3,150. It is a 14K gold circle pendant featuring a half circle design in the center, adorned with seven round diamonds. Each diamond measures 2.9 mm, with a total weight of .56 carats. All diamonds match in color (H/I) and clarity (SII). The pendant weighs 6.3 grams.
Painting: Again… Who is Rescuing Who item
Painting: Again… Who is Rescuing Who
$100

Starting bid

Original - Painted by local artist Kat Smith from Green Eyed Kat Studio Englewood Fl Valued at $360.00
Rob Hurth Photography Certificate item
Rob Hurth Photography Certificate
$300

Starting bid

Certificate includes a Pre-portrait consultation, an hour long, in studio session with the artist and a custom hand crafted 11"x14" Tiffany portrait mounted to canvas and coated with a luster lacquer. The 11"x14" certificate holds a $1,000 value at the studio which can be applied to larger wall portraits if desired.
$200 Gift Certificate for Custom Tattoo item
$200 Gift Certificate for Custom Tattoo
$70

Starting bid

Custom and Classic Tattooing certificate, available for just $200.
Capybara Experience for 2 with some Capy swag!! item
Capybara Experience for 2 with some Capy swag!!
$100

Starting bid

Happy Capy Breakfast or Lunchtime experience for 2. About This Experience: A yummy breakfast or midday meal is served to the capybaras, offering a unique way to connect with these animals while they eat their favorite treats. Experiences are 45 minutes. Information about their care and training will be provided during the session. Stuffed cabybara, 2 t shirts and swag bag to commemorate the experience. Value: $300
Private In-Home Wine Sampling Experience item
Private In-Home Wine Sampling Experience
$125

Starting bid

Up to 12 guests, 90 minutes, includes 8 bottles of wine and a wine consultant. Value $415
Private In-Home Wine Sampling Experience item
$125

Starting bid

Up to 12 guests, 90 minutes, includes 8 bottles of wine and a wine consultant. Value $415
Private Dog Training in your Home - 6 Session Package item
Private Dog Training in your Home - 6 Session Package
$250

Starting bid

6 customized dog training sessions in your home. Provided by Lizz Briley Certified Canine Behaviorist CPDT-KA~Dog Trainer.
Mr. Pickles Gin and Tonic Basket item
Mr. Pickles Gin and Tonic Basket
$40

Starting bid

Mr. Pickles Pacific Northwest Gin 750 ml, Hammered Steel Ice Bucket, Fever Tree Tonic Water, 2 8oz Rock Glasse, Limes. Value $100
"Mutts" Shelter Stories signed by Patrick McDonnell item
"Mutts" Shelter Stories signed by Patrick McDonnell
$50

Starting bid

Original “Mutts” comic strip by creator Patrick McDonnell. Size of artwork is 11" H x 17" W. Hand-Signed by The Artist. Framed. Valued at $100
Plantation Golf and Country Club Round of Golf for 4 item
Plantation Golf and Country Club Round of Golf for 4
$250

Starting bid

Plantation Golf & Country Club is a private club located in Venice, FL. Enjoy one of our 18 hole courses for the day, includes practice facility access day of play, greens fees and cart. Value $600
Explore Sarasota Basket item
Explore Sarasota Basket
$325

Starting bid

Staycation to Sarasota! 1Night Stay at VOCO Sarasota Downtown, 2 Night Stay at Hilton Garden Inn SRQ, 2 Admissions to the Ringling Museum, $100 gift card for Discover Sarasota Tours, $50 Gift Card to the Bazaar on Apricot and Lime, $50 RaceTrac Gift Card, 1 Bottle of Josh Cabernet Sauvignon and a Fur Mama Wine Tumbler. Value $1,025
Venice Florida Stay, Eat, Play Basket item
Venice Florida Stay, Eat, Play Basket
$300

Starting bid

1 Night Stay at the Fairfield Inn by Marriott, a round of Golf for 4 with cart at Venice Golf and Country Club which is a private facility, a $50 Gift Card at Venice Olive Oil Company accompanied by an oil and vinegar set, $25 gift card for Cafe Venice on the Island, $25 gift card for Brewburgers, a bottle of Josh Cabernet Sauvignon and a fur Mama Wine Tumbler. Value $980
Wine and Prosecco Basket item
Wine and Prosecco Basket
$50

Starting bid

Wine and Prosecco Basket a bottle of 2004 Selvatici Vinsanto Del Chianti, a bottle of Josh Chardonnay, a bottle of Josh Cabernet Sauvignon, a bottle of Rascal Pinot Noir, A bottle of Lamarca Prosecco, a bottle of Lamarca Prosecco Rose and 2 Wine Tumblers. Value $150
Framed Marilyn Gross Primitive Galaxies item
Framed Marilyn Gross Primitive Galaxies
$150

Starting bid

PRIMITIVE GALAXIES By Marilyn Gross Mixed Media Image size: 30” x 20” Framed size: 48.25” x 38.25” Signed/Copyright by artiste in 1996 Impressive Marilyn Gross "Primitive Galaxies" mixed media presentation offers a brilliant, other-worldly landscape. Raised in St. Louis, Missouri, she studied art at the Washington School of Art, Northern Illinois University, and the Art Institute of Chicago at Oxbow. Gross has exhibited nationwide at museums and university exhibitions as a member of numerous watercolor collectives & societies. Attached: · Authenticity information · Statement about the artwork · Bio Marilyn Gross · Selected exhibitions and awards
Placida Palm Island Adventure Basket item
Placida Palm Island Adventure Basket
$120

Starting bid

Gift Card for Dinner for two at Palm Island Resorts Rum Bay Private Restaurant which includes round trip with taxi ferry to the island and back. $100 Gift Card for Stand Up Paddleboard or Kayak at SUP Englewood, Don Pedro Island National Park bag and hat, Resin Art Class for one person in Englewood, Lapiz Pendant, 2 Tervis tumblers, 1 stuffed dolphn and a handheld fan. Value $375
Flamingo Montage Tequila Sunrise item
Flamingo Montage Tequila Sunrise
$50

Starting bid

20:x24" Wrapped Canvas by photographer Kathleen Murphy Value $125
Gasparilla Private Boat Tour for up to 12 people item
Gasparilla Private Boat Tour for up to 12 people
$180

Starting bid

Gasparilla Private Boat Tour for up to 12 people. Value $540
Gasparilla Boat Tour Private Tour for up to 12 with Cooler item
Gasparilla Boat Tour Private Tour for up to 12 with Cooler
$185

Starting bid

Gasparilla Boat Tour Private Tour for up to 12 with Cooler Bag Value $560
B Fitness one month membership item
B Fitness one month membership
$60

Starting bid

One Month Membership offering Total Body Conditioning, Yoga, Personal Training, and Barre. Value $169
Tequila & Tail Wags Oyster Hospitality Basket item
Tequila & Tail Wags Oyster Hospitality Basket
$65

Starting bid

$50 Gift Card to Anna Maria Oyster Bar Restaurant, 1 Bottle of Jose Cuervo Special Edition, 1 Bottle of Tres Agaves Tequila Mix, Rokz Lime Margarita Salt, Multiple Animal Toys, Koozies Value $125
North Port Area Escape item
North Port Area Escape
$120

Starting bid

North Port Area Escape includes a 1 night stay at the Hampton Inn and Suites of North Port, S sunst Cruise for 2 from King Fisher Fleet in Punta Gorda, Lolablue Body soaps and scrubs, 1 bottle of Josh Cellar Chardonnay, $50 Racetrac gift card, Custom made wooden paw pen from The Pennery and a Fur Mama Tumbler. Value $400
Woofs & Whiskey Basket item
Woofs & Whiskey Basket
$35

Starting bid

Bird Dog Blackberry Flavored Whiskey (80 Proof, 40%. Alc 750 ml), Food Bowl, Impact Seat Belt Harness & Buckle, Dog Waste Bag Dispenser with Flashlight, Healthy Dog Treats, Dog Boots, Leash, Fur Mama Tumbler Value $100
Tamiami Coffee Roasters Basket item
Tamiami Coffee Roasters Basket
$25

Starting bid

Basket Contains: 1 Coffee Scale, 1 Immersion Dripper Switch, 1 Cream Pitcher, 1 Bag of Medium Fresh Roast Coffee, 1 Bag of Medium/Dark Roast Fresh Coffee. Value $60
Doggie Dreamland Basket item
Doggie Dreamland Basket
$50

Starting bid

ReddBolster Bed, Burlap Doggie Travel Bag and matching pouch, Road Tripping Car Harness Large, Leash, Lend A Paw Stuffed Bear, Large Rebound/Water Floater Ball, Tug Toy, Large Blanket and Treats! Value $150
Small Tail Treasure Trove- Small Dog Basket item
Small Tail Treasure Trove- Small Dog Basket
$40

Starting bid

$50 Visa Gift Card, Small Feeding Dish, Blanket, Retractable Leash, Natural Edibles Chew, Dog Waste Bag Dispenser with Flashlight, Tug Buddy Toy, Fur Mamma Wine Tumbler, Squeeky Toy, Harness and Leash, Treats. Value $120
Furever Friend Big Pup Basket item
Furever Friend Big Pup Basket
$40

Starting bid

$50 Visa Gift Card, blanket, Food Bowl, Halti anti Pull Harness, Halti Training Leash, Zebra Squeaky Toy, Treats, Fur Mama Wine Cup, Poop Bags, Food Scoop/ Pet food bag clip. Value $120
The Cats Meow Basket item
The Cats Meow Basket
$40

Starting bid

The Cat's Meow Basket contains a Furhaven Fleece cat tent, Cat Bed, Litter Scoop, Assorted Cat Toys, Cat Treats, Cat Nip Toy, Hills Science Cat Food, 2 Bowls, Reflective Collar with Bell, Fur Mama Tumbler. Value $100
3 Month Family Membership at Franz Ross YMCA item
3 Month Family Membership at Franz Ross YMCA
$90

Starting bid

3 Month family membership at the Franz Ross YMCA in Port Charlotte. 2 adults and children. Value $300
Dearborn Coffee Delight Basket item
Dearborn Coffee Delight Basket
$20

Starting bid

Bag of Whole Bean Medium Roast Coffee, $25.00 Gift Card and two coffee mugs.
Handmade Crib Quilt- Primary Colors item
Handmade Crib Quilt- Primary Colors
$50

Starting bid

Handmade Crib Quilt primary colors 42"x56"
Vintage Sun Catcher Stained Glass item
Vintage Sun Catcher Stained Glass
$25

Starting bid

12 1/2" W x 15 1/2 " H (framed) stained glass suncatcher artwork value at $75

