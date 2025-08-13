Its Reigning Cats
It’s Reigning Cats International Allbreed Cat Show
8439 NE Columbia Ct
Portland, OR 97220, USA
Friday Adult
$6
add
Friday Senior/Vet/Student/Child
$3
add
Friday Family
$15
Family of 4
Family of 4
seeMoreDetailsMobile
add
Saturday Adult
$12
add
Saturday Senior/Vet/Student/Child
$6
add
Saturday Family
$30
Family of 4
Family of 4
seeMoreDetailsMobile
add
Sunday Adult
$12
add
Sunday Senior/Vet/Student/Child
$6
add
Sunday Family
$30
Family of four
Family of four
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout