Jack and Jill of America, Inc. Wilmington Chapter's Raffle
1 ticket for $2.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
1 ticket for $2.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
5 tickets for $8.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
5 tickets for $8.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
10 tickets for $10.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
10 tickets for $10.00
Garmin Smartwatch retail value: $250
Add a donation for Jack and Jill of America Inc Wilmington Chapter
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!