Jack and Jill Preschool In-House Registration

About this event
$50 Registration fee included
Child must be 31-36 months prior to
September 1, 2026
Tuesday/Thursday 9:05-11:35am
Child must be 3 and must be independently toilet trained by
Child must be 4 and must be independently toilet trained by
Monday/Wednesday/Friday 9:05-11:35am
Child must be 4 and must be independently toilet trained by
Monday/Wednesday/Friday 12:35-3:05pm
Child must be 4 and must be independently toilet trained by
Monday/Wednesday/Friday 9:05-1:35pm
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!