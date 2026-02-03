Jack & Jill Preschool Inc

Jack & Jill Preschool Inc

Jack and Jill Preschool In-House Registration

Two's- Early Learners
$215

$50 Registration fee included

Child must be 31-36 months prior to

September 1, 2026

Tuesday/Thursday 9:05-11:35am

Preschool
$215

$50 Registration fee included

Child must be 3 and must be independently toilet trained by

September 1, 2026

Tuesday/Thursday 9:05-11:35am

Pre-K: AM
$275

$50 Registration fee included

Child must be 4 and must be independently toilet trained by

September 1, 2026


Monday/Wednesday/Friday 9:05-11:35am

Pre-K: PM
$275

$50 Registration fee included

Child must be 4 and must be independently toilet trained by

September 1, 2026


Monday/Wednesday/Friday 12:35-3:05pm

Full Day Pre-K
$415

$50 Registration fee included

Child must be 4 and must be independently toilet trained by

September 1, 2026

Monday/Wednesday/Friday 9:05-1:35pm

