Jackson Art Association

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Jackson Art Association

About the memberships

Jackson Art Association Sponsor - 2026

Guggenheim - Supporter
$250

Renews yearly on: December 30

• Name/logo listed on our website

Van Gogh - Silver
$500

Renews yearly on: December 30

• Facebook Sponsor

• Logo listed on our website as a sponsor

Rembrandt - Emerald
$750

Renews yearly on: December 30

• Facebook Sponsor

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• Class/Workshop Sponsor

• Monthly Newsletter/Email Blast

Monet - Diamond
$1,000

Renews yearly on: December 30

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• Class/Workshop Sponsor

• Monthly Newsletter/Email Blast

• Monthly Meeting Sponsor (24 a year)

• Plein Air Drawing weekly

Michelangelo - Gold
$1,500

Renews yearly on: December 30

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• Class/Workshop Sponsor

• Monthly Newsletter/Email Blast

• Monthly Meeting Sponsor (24 a year)

• Plein Air Drawing weekly

• Life Drawing weekly

• SAU Shows/Exhibits

• Ella Shows/Exhibits/JAA Gallery

da Vinci - Platinum
$2,500

Renews yearly on: December 30

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• Class/Workshop Sponsor

• Monthly Newsletter/Email Blast

• Monthly Meeting Sponsor (24 a year)

• Plein Air Drawing weekly

• Life Drawing weekly

• SAU Shows/Exhibits

• Ella Shows/Exhibits/JAA Gallery

• JAA Bi-Annual Show (Odd Years Old)

• 3 - JC Shows/Exhibits

• 1st Annual Plein Air Event - September

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