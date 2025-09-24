Jackson (MS) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi, Fraternity's Memberships

Reclamation Dues
$219.11

Reclamation Dues Payment. Brothers who has been inactive for 3 or more years.

Regular Dues
$300

Annual dues for 2025-2026

Senior Kappa Dues
$200

Annual dues for 2025-2026 for Senior Kappa (60 or older).

Regular Dues (SWP Lifetime)
$250

Annual dues for 2025-2026 SWP Lifetime Membership

Senior Kappa Dues (SWP Lifetime)
$150

Annual dues for 2025-2026 Senior Kappa SWP Lifetime Membership

