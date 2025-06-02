Pine Level Cultural Center
Jambalaya Sale
116 County Rd 40 E
Prattville, AL 36066, USA
Jambalaya Small
$5
One scoop of Jambalaya and one drink. Jambalaya includes rice, chicken, and sausage. Drinks: can of soda, tea, or water
Jambalaya Large
$10
Two scoops of Jambalaya and one drink. Jambalaya includes rice, chicken, and sausage. Drinks: can of soda, tea, or water.
Jambalaya Family Pack
$25
2 large jambalaya plates, 2 small jambalaya plates, 4 drinks.
