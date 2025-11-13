Moiliili Community Center

Offered by

Moiliili Community Center

MCC JASP (Japanese Language School & After-School Care)

ONLY Japanese Language School - FULL
$285

August, September, November, February, April, May

ONLY Japanese Language School - Intersession Months
$238

October, December, January, March

JASP - FULL
$335

Japanese Language School & After-school care, full months: August, September, November, February, April, May

JASP - Intersession Months
$280

Japanese Language School & After-School Care during Intersession Months: October, December, January, March

ONLY After-school Care FULL
$310

After-school Care FULL months: August, September, November, February, April, May

ONLY After-school Care - Intersession Months
$259

After-School Care during Intersession Months: October, December, January, March

MCC membership
$55

One per family. Programs at MCC require an annual membership. If you are a returning participant and are unsure if your membership is still valid, please contact us to verify.

Late Payment Fee
$35

Effective January 1, 2026 - accounts 30 days past due will be assessed a $35 late payment fee. To avoid this fee, please keep your account up to date. Contact the office for more information.

Balance
Pay what you can

To pay a past due balance, please enter the amount by pressing the + sign.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!