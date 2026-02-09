Jarrettsville Volunteer Fire Co Inc

Hosted by

Jarrettsville Volunteer Fire Co Inc

About this event

Jarrettsville VFC Food Truck Wing Orders 2026

3825 Federal Hill Rd

Jarrettsville, MD 21084, USA

Bone-In Wing (10 per order) item
Bone-In Wing (10 per order)
$13

Flavors: BBQ, Garlic Parmesan, Honey Mustard, Hot, Lemon Pepper, Mild, Old Bay, Plain, Spicy Honey

Bone-In Wing SPECIALTY FLAVOR (10 per order) item
Bone-In Wing SPECIALTY FLAVOR (10 per order)
$14

Specialty Flavors:
Honey BBQ, Honey Old Bay, Jamaican Jerk

Boneless Wing (10 per order) item
Boneless Wing (10 per order)
$12

Flavors: BBQ, Garlic Parmesan, Honey Mustard, Hot, Lemon Pepper, Mild, Old Bay, Plain, Spicy Honey

Boneless Wing SPECIALTY FLAVOR (10 per order) item
Boneless Wing SPECIALTY FLAVOR (10 per order)
$13

Specialty Flavors:
Honey BBQ, Honey Old Bay, Jamaican Jerk

Extra dressing
$1

Extra Ranch or Blue Cheese

Hot Dog item
Hot Dog
$3

Hot Dog

Jalapeño Popper Bites
$5

12 per orer

Add a donation for Jarrettsville Volunteer Fire Co Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!