eventClosed

Jazz Festival 2025 Auction

Crapo Park Mug item
Crapo Park Mug
$10

auctionV2.input.startingBid

Celebrate Burlington's iconic Curly-Q slide at Crapo Park with this charming coffee mug, available at Burlington By The Book. Featuring vibrant artwork by local artists Tim Murphy and his brother, the design captures the nostalgic essence of this beloved landmark. Perfect for your morning brew or as a thoughtful gift, this mug brings a touch of local heritage to your daily routine.
Bad Art Club Bundle item
Bad Art Club Bundle
$15

auctionV2.input.startingBid

Unique Georgian Wine item
Unique Georgian Wine
$20

auctionV2.input.startingBid

Embark on a journey through the rich tapestry of Georgian winemaking with a distinctive red wine blend available at Concordia Wine Shop in Burlington. This unique selection showcases the Saperavi grape, renowned for its deep color and bold character, often blended with other indigenous varieties to create complex and memorable wines.​ Georgia's winemaking tradition, dating back over 8,000 years, offers a diverse range of red wines, from the dry and robust Mukuzani to the naturally semi-sweet Kindzmarauli, each reflecting the country's unique terroir and ancient techniques.
45 Minute Reflexology Session item
45 Minute Reflexology Session
$25

auctionV2.input.startingBid

Discover the restorative benefits of a 45-minute reflexology session at The Broom Closet and Healing Haven, Burlington’s trusted center for holistic wellness. This integrative approach applies gentle pressure to specific points on the feet, hands, and ears, promoting relaxation, improving circulation, and supporting your body's natural healing processes.
45 Minute Reflexology Session item
45 Minute Reflexology Session
$25

auctionV2.input.startingBid

Discover the restorative benefits of a 45-minute reflexology session at The Broom Closet and Healing Haven, Burlington’s trusted center for holistic wellness. This integrative approach applies gentle pressure to specific points on the feet, hands, and ears, promoting relaxation, improving circulation, and supporting your body's natural healing processes.
30-minute private music lesson with Emma Reynolds item
30-minute private music lesson with Emma Reynolds
$30

auctionV2.input.startingBid

Creating a safe and creative space for all ages, Emma offers introductory music classes to ages 4+. In addition to working with littles, Emma specializes in vocal coaching for any age - it's never too late to explore the instrument you were born with!
30-minute private music lesson with Matt Landon item
30-minute private music lesson with Matt Landon
$30

auctionV2.input.startingBid

Whether you're new to guitar or a total pro, Matt will meet you at your level and get you started on the path to exploration. Specializing in technique, music theory, and improvisation, Matt's lessons have something for everyone.
Signed and Framed Festival Poster item
Signed and Framed Festival Poster
$40

auctionV2.input.startingBid

Celebrate the vibrant spirit of Burlington's jazz heritage with this exclusive framed poster from the inaugural Burlington Jazz Festival. Signed by all participating musicians, this collector's item captures a historic moment in the city's cultural journey. Elegantly framed, it serves as a timeless tribute to the artists and the community that brought the festival to life.
1 Hour Full Body Massage item
1 Hour Full Body Massage
$50

auctionV2.input.startingBid

A rejuvenating 60-minute full body massage at The Broom Closet and Healing Haven, Burlington’s cherished holistic wellness center. This personalized session is designed to melt away stress, soothe sore muscles, and restore balance to your body and mind. Located at 1110 E Agency St, their serene atmosphere and skilled therapists ensure a deeply relaxing experience.
1 Hour Full Body Massage item
1 Hour Full Body Massage
$50

auctionV2.input.startingBid

A rejuvenating 60-minute full body massage at The Broom Closet and Healing Haven, Burlington’s cherished holistic wellness center. This personalized session is designed to melt away stress, soothe sore muscles, and restore balance to your body and mind. Located at 1110 E Agency St, their serene atmosphere and skilled therapists ensure a deeply relaxing experience.
60-minute private music lesson with Emma Reynolds item
60-minute private music lesson with Emma Reynolds
$60

auctionV2.input.startingBid

Looking for more advanced vocal coaching, or want to explore multiple instruments? Try a 60-minute lesson. Offering beginning ukulele, percussion and piano; as well as all vocal levels/styles - Emma can get you on your way to exploring the music within you.
60-minute private music lesson with Matt Landon item
60-minute private music lesson with Matt Landon
$60

auctionV2.input.startingBid

Dive in a little deeper! Carve out more time to hone your craft and get creative - Matt will give you feedback, techniques and exercises to continue to explore all things music. Yes, he's a guitar expert, but he can guide you on any instrument when it comes to creativity, song-writing, improvisation and music theory.
Private Happy Hour item
Private Happy Hour
$75

auctionV2.input.startingBid

​Host an unforgettable private happy hour at Night Cap, Burlington's speakeasy-inspired listening lounge. Perfect for birthdays, team outings, or casual get-togethers, enjoy handcrafted cocktails, curated music, and a cozy atmosphere for an hour before our doors open to the public. A great way to celebrate, unwind, or impress.
Private Pottery Class (up to 6 guests) item
Private Pottery Class (up to 6 guests)
$100

auctionV2.input.startingBid

Grab five friends and get ready for a night of creative fun! Guided by a professional ceramicist, you'll dive into the world of clay — learning to throw on the wheel and create your own one-of-a-kind pottery pieces. First Session (2 hours): Perfect for beginners and seasoned potters alike! Beginners will master the basics of wheel throwing, while experienced students can sharpen their skills and learn new techniques. Each participant will create 3–5 unique pieces. Second Session (1 hour): After your pieces are bisque fired, return to learn glazing techniques and decorate your creations using the studio’s collection of glazes. Your pottery will then undergo a final glaze firing and be ready for pickup — beautifully finished and completely your own!
Private Wine Tasting (up to 8 guests) item
Private Wine Tasting (up to 8 guests)
$125

auctionV2.input.startingBid

​Indulge in an exclusive private wine tasting for up to eight guests, guided by a seasoned wine expert. Savor a curated selection of premium local and international wines, each accompanied by detailed tasting notes and engaging insights. This intimate experience offers a perfect blend of education and enjoyment, tailored to your group's preferences.
Mixology class (up to 6 guests) item
Mixology class (up to 6 guests)
$150

auctionV2.input.startingBid

Shake up your next gathering with an intimate, hands-on mixology class designed for up to six guests. Guided by a professional mixologist, you'll learn to craft three signature cocktails using premium ingredients and expert techniques. All tools and supplies are provided—just bring your curiosity and taste for adventure.​ This engaging experience is perfect for birthdays, date nights, or team-building events, offering a fun and educational way to explore the art of cocktail making.
Private Dinner Party Concert item
Private Dinner Party Concert
$175

auctionV2.input.startingBid

Hosting a party? Add live music to your soiree with Matt & Emma! Playing any genre for any small gathering, Matt & Emma can set up in a cozy corner and set the mood for your next celebration.
2 VIP Jazz Festival Access Passes item
2 VIP Jazz Festival Access Passes
$200

auctionV2.input.startingBid

Elevate your festival experience with one of only 20 exclusive VIP passes to the Burlington Jazz Festival. Enjoy premium seating at all concerts, access to VIP-only events, and exclusive merchandise. This limited package offers jazz enthusiasts an unparalleled opportunity to immerse themselves in the music and connect with artists in an intimate setting.
2 VIP Jazz Festival Access Passes item
2 VIP Jazz Festival Access Passes
$200

auctionV2.input.startingBid

Elevate your festival experience with one of only 20 exclusive VIP passes to the Burlington Jazz Festival. Enjoy premium seating at all concerts, access to VIP-only events, and exclusive merchandise. This limited package offers jazz enthusiasts an unparalleled opportunity to immerse themselves in the music and connect with artists in an intimate setting.
2 VIP Jazz Festival Access Passes item
2 VIP Jazz Festival Access Passes
$200

auctionV2.input.startingBid

Elevate your festival experience with one of only 20 exclusive VIP passes to the Burlington Jazz Festival. Enjoy premium seating at all concerts, access to VIP-only events, and exclusive merchandise. This limited package offers jazz enthusiasts an unparalleled opportunity to immerse themselves in the music and connect with artists in an intimate setting.
2 VIP Jazz Festival Access Passes item
2 VIP Jazz Festival Access Passes
$200

auctionV2.input.startingBid

Elevate your festival experience with one of only 20 exclusive VIP passes to the Burlington Jazz Festival. Enjoy premium seating at all concerts, access to VIP-only events, and exclusive merchandise. This limited package offers jazz enthusiasts an unparalleled opportunity to immerse themselves in the music and connect with artists in an intimate setting.
2 VIP Access Passes & Reserved Front Row Seats item
2 VIP Access Passes & Reserved Front Row Seats
$250

auctionV2.input.startingBid

Experience the best of the Burlington Jazz Festival with the only two VIP tickets with reserved front-row seats to every concert. Enjoy all the perks of VIP with unparalleled views of world-class performances, immersing yourself in the music from the best seats in the house.
Private Dinner at Heritage Gardens (up to 8 guests) item
Private Dinner at Heritage Gardens (up to 8 guests)
$500

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an unforgettable evening at Burlington's Heritage Garden Event Center, where history and elegance converge for a private dinner experience. Set within the venue's charming setting—featuring stained glass windows, gorgeous garden, and classical architecture—guests will enjoy a gourmet meal accompanied by sommelier-selected wine pairings.​ Enhancing the ambiance, local jazz duo Matt Landon and Emma Reynolds will provide live music, blending masterful guitar and captivating vocals to create a sophisticated atmosphere. This exclusive item offers a perfect setting for special celebrations or intimate gatherings.​

common:zeffyTipDisclaimerTicketing