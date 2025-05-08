eventClosed

JCA Gala Silent Auction 2025

742 Main St, Amherst, MA 01002, USA

Autographed Book by Jena Schwartz w/Tree of Life Journal
Autographed Book by Jena Schwartz w/Tree of Life Journal
$30

$30

#1: An autographed copy of Jena Schwartz's brand new book, "Fierce Encouragement," with Tree of Life Writing Journal. Donated by Jena Schwartz.
Autographed Book by Kathryn Pollard & Bamboo Salad Bowl Set
Autographed Book by Kathryn Pollard & Bamboo Salad Bowl Set
$36

$36

#2: An autographed copy of Kathryn Pollard's book, "Eating Does It," with beautiful bamboo salad bowl set. Donated by Kathryn Pollard.
Autographed Book by Kathryn Pollard w/ Barnes & Noble $25 GC
Autographed Book by Kathryn Pollard w/ Barnes & Noble $25 GC
$36

$36

#3: An autographed copy of Kathryn Pollard's book, "Eating Does It," with a $25 Barnes & Noble Gift Card. Donated by Kathryn Pollard.
Happier Valley Comedy: 4 Tickets to Any Saturday Show
Happier Valley Comedy: 4 Tickets to Any Saturday Show
$45

$45

#4: Enjoy 4 tickets to any Saturday night performance at Happier Valley Comedy. Laughter & joy guaranteed! Tickets expire December 31, 2025. Donated by Happier Valley Comedy, Inc.
Spiritual Life Coaching w/Rabbi Yafa Chase (45 Min. Session)
Spiritual Life Coaching w/Rabbi Yafa Chase (45 Min. Session)
$72

$72

#5: 45 minutes of Spiritual Life Coaching with Rabbi Yafa Chase. Donated by Rabbi Yafa Chase.
3 One-Hour Bodywork Sessions with Mara Hahn
3 One-Hour Bodywork Sessions with Mara Hahn
$150

$150

#6: Bodywork with Mara Hahn, JCA Co-President. 3 One-Hour Sessions. Enjoy a combination of body work, movement coaching and energy medicine to facilitate a deeper connection to the body, allowing for improved mobility, posture, breathing, and function. Donated by Mara Hahn.
Tree of Life / Atz Hayim: Original Painting by Rachael Goren
Tree of Life / Atz Hayim: Original Painting by Rachael Goren
$75

$75

#7: Mixed Medium & Acrylic Painting. Original by Rachael Goren. "Tree of Life / Atz Hayim" 16x20" Donated by Rachael Goren, Eclectic Judaica
Lottery Ticket Bouquet (24 Tickets Ranging from $1-$5)
Lottery Ticket Bouquet (24 Tickets Ranging from $1-$5)
$36

$36

#8: Try your luck with 24 lottery tickets, ranging from $1-$5. Donated by Liliana Kualapai, On-Point Business Solutions.
Handcrafted "Rainbow Bling" Mezuzah, by Rachael Goren
Handcrafted "Rainbow Bling" Mezuzah, by Rachael Goren
$20

$20

#9: Handcrafted "Rainbow Bling" Mezuzah, Acrylic & Rhinestones. Donated by Rachael Goren, Eclectic Judaica.
One-Hour Art Party for 10 with Marian Parker & Rolla Herman
One-Hour Art Party for 10 with Marian Parker & Rolla Herman
$150

$150

#10: Let's make some art! Enjoy a 1 hour art party at your location or the JCA. Marian & Rolla will bring all the supplies for 10 people (kids or adults) to do an age appropriate art project. Donated by Marian Parker & Rolla Herman on behalf of the JCA's Art Havurah. NOTE: If held at the JCA, scheduling based on availability and any food served must comply with JCA kashrut and allergy policies. If you wish to extend the length of the event beyond 1 hour, a separate JCA rental agreement is required for the additional time.
Justice League Menorah by Rachael Goren, Eclectic Judaica
Justice League Menorah by Rachael Goren, Eclectic Judaica
$45

$45

#11: Let the Justice League do the work for 8 nights, holding your candles while they burn! Donated by Rachael Goren, Eclectic Judaica.
"Believe" Ted Lasso Inspired Menorah by Rachael Goren
"Believe" Ted Lasso Inspired Menorah by Rachael Goren
$45

$45

#12: "Believe" Ted Lasso Inspired Menorah. Donated by Rachael Goren, Eclectic Judaica.
"Incendio" Hermione Menorah by Rachael Goren
"Incendio" Hermione Menorah by Rachael Goren
$45

$45

#13: Let Hermione Granger light up the night with this Harry Potter inspired menorah. "Incendio!" Donated by Rachael Goren, Eclectic Judaica.
Handcrafted Hamsa Nightlight by Catch The Sun Designs
Handcrafted Hamsa Nightlight by Catch The Sun Designs
$25

$25

#14: Handcrafted by local artist, Olive Barber, the front of this beautifully intricate Hamsa nightlight is cut out of stained birch plywood with a chipboard backing. Printed, collaged, layered transparencies make the beautiful colors when it is lit up. Donated by Olive Barber, Catch The Sun Designs.
Learn to Juggle with Karsten Theis
Learn to Juggle with Karsten Theis
$25

$25

#15: Learn to JUGGLE with Karstein Theis! Enjoy a handmade juggling starter set and 2 private 30-minute sessions held at the JCA. Donated by Karsten Theis.
55 Minute Session with M.J. Schwartz of Studio 138
55 Minute Session with M.J. Schwartz of Studio 138
$90

$90

#16: Choose from a 55 minute Guided Mindfulness or Life Coaching for Perfectionists session with M.J. Schwartz, owner of Studio 138: A Healing Center for Perfectionists. Donated by M.J. Schwartz.
1 Hour Palmistry Session with Rabbi Andrea Cohen-Kiener
1 Hour Palmistry Session with Rabbi Andrea Cohen-Kiener
$75

$75

#17: Your life is in your hands. The hands are a map of your abilities and life path. Enjoy a 1 Hour palm reading with Rabbi Andrea Cohen-Kiener. Donated by Rabbi Andrea Cohen-Kiener.
$100 Gift Certificate from Amherst Laser & Skin Care Center
$100 Gift Certificate from Amherst Laser & Skin Care Center
$60

$60

#18: $100 towards treating yourself at Amherst Laser & Skin Care Center. Dr. Robert Weitzman leads a team of physicians and nurse practitioners, dedicated to providing you with the highest level of skin services and treatments. Donated by Amherst Laser & Skin Care Center.
1 Year Membership to Amherst Cinema Silver Dual Level
1 Year Membership to Amherst Cinema Silver Dual Level
$100

$100

#19: Donated by Members of the JCA Board of Directors: Take advantage of all the annual membership perks from Amherst Cinema. This Silver Dual Membership (Regularly $150) Includes: Member-Only Ticket Discounts for You and Everyone in Your Household Under Age 18. Up to 6 Free Popcorns or Sodas a Year. Free Admission to our Free-to-Members Events. Free Admission to an In-Theater Screening on Your Birthday . Automatic Entry in our Member of the Month Raffle Every Time You Come to the Movies. Free Membership in the Nationwide Art House Visiting Members Program.
Beautiful Ceramic Judaica Plate w/$25 Tandem Bagel Gift Card
Beautiful Ceramic Judaica Plate w/$25 Tandem Bagel Gift Card
$35

$35

#20: This ceramic plate comes with a $25 gift card from Tandem Bagel Company! Donated by Ruby Schmerling & Tandem Bagel Company.
Luxury Skincare Variety Set
Luxury Skincare Variety Set
$250

$250

#21: Spoil yourself with luxurious skincare. Set includes selections of high-end serums & anti-aging formulas from Dermalactives, Selected Zen Collection, Lavelier, NeoLumo, & EMP. All together regularly retails for over $1,000! Donated by Madeleine Charney.
Four Piece Adaya Designs Jewelry Set From Ramat Gan, Israel
Four Piece Adaya Designs Jewelry Set From Ramat Gan, Israel
$75

$75

#22: Adaya, founded in 1993, is a jewelry & Judaica design & creation studio located in the fashion center of Israel. Each piece is handcrafted to perfection, combining a wide array of materials and colors, which create a one-of-a-kind, rich and lively, wearable piece of art. Donated by Ruby Schmerling.
Sterling & Fresh Water Pearl Jewelry Set
Sterling & Fresh Water Pearl Jewelry Set
$125

$125

#23: Beautiful sterling & fresh water pearls jewelry set by Lisa Pack Kirschenbaum of Lisa's Bead Garden. Includes 1 necklace, 2 earring pairs, & 3 stretch bracelets. Retail Value: $200. Donated by Lisa Pack Kirschenbaum, Lisa's Bead Garden.
Handmade Kimono-Style Jacket by Helena Donovan
Handmade Kimono-Style Jacket by Helena Donovan
$40

$40

#24: Colorful handmade kimono-style jacket designed by Helena Donovan. Material: Polyester/Acrylic. Size: Adult M/L Handwash Only. Donated by Helena Donovan.
"Sh'ma" by Randi Stein
"Sh'ma" by Randi Stein
$60

$60

#25: "Sh'ma" by Randi Stein, visual artist. Matted & Framed. 13"h x 15"w. Donated by Randi Stein.
"Darkness" by Randi Stein
"Darkness" by Randi Stein
$70

$70

#26: "Darkness" Matted & Framed artwork by Randi Stein, visual artist. 20"h x 17"w. Donated by Randi Stein.
"B'reshit (In the Beginning)" Collage Art by Randi Stein
"B'reshit (In the Beginning)" Collage Art by Randi Stein
$75

$75

#27: "B'reshit (In the Beginning)" collage art by Randi Stein, visual artist. 13"h x 21"w. Matted & Framed. Donated by Randi Stein.
"Gwyneth: A Portrait" or a Personal Portrait by Randi Stein
"Gwyneth: A Portrait" or a Personal Portrait by Randi Stein
$100

$100

#28: "Gwyneth: A Portrait" by Randi Stein, visual artist. Matted & Framed. 33"h x 35"w. May also be substituted for a portrait of the winning bidder. Donated by Randi Stein.
Necklace & Earrings Set by Adaya Designs From Israel
Necklace & Earrings Set by Adaya Designs From Israel
$65

$65

#29: Adaya, founded in 1993, is a jewelry & Judaica design & creation studio located in the fashion center of Israel. Each piece is handcrafted to perfection, combining a wide array of materials and colors, which create a one-of-a-kind, rich and lively, wearable piece of art. Donated by Ruby Schmerling.
5 Beautiful Handcrafted Necklaces by Adaya Designs in Israel
5 Beautiful Handcrafted Necklaces by Adaya Designs in Israel
$90

$90

#30: Adaya, founded in 1993, is a jewelry & Judaica design & creation studio located in the fashion center of Israel. Each piece is handcrafted to perfection, combining a wide array of materials and colors, which create a one-of-a-kind, rich and lively, wearable piece of art. Donated by Ruby Schmerling.
Two Piece Earrings Set by Adaya Designs, Ramat Gan, Israel
Two Piece Earrings Set by Adaya Designs, Ramat Gan, Israel
$50

$50

#31: Adaya, founded in 1993, is a jewelry & Judaica design & creation studio located in the fashion center of Israel. Each piece is handcrafted to perfection, combining a wide array of materials and colors, which create a one-of-a-kind, rich and lively, wearable piece of art. Donated by Ruby Schmerling.
$100 Shopping Spree at Thorne's Marketplace
$100 Shopping Spree at Thorne's Marketplace
$50

$50

#32: Show your love for local at Thorne's Marketplace, in the heart of Northampton. Take this $100 gift card and enjoy a collection of unique shops you won't see anywhere else. www.thornesmarketplace.com Donated by Richard Madowitz.
2 Hour Private Drawing Lesson with Lynn Peterfreund
2 Hour Private Drawing Lesson with Lynn Peterfreund
$150

$150

#33: Private Drawing Lesson with Lynn Peterfreund, artist & long-time instructor. Enjoy creating in the open air for 2 hours with all materials included. Artists of any age & level welcome! A $250 value. Donated by Lynn Peterfreund.
"Bish Bash Falls" Photograph by David Seth Ross
"Bish Bash Falls" Photograph by David Seth Ross
$125

$125

#34: "Bish Bash Falls" by David Seth Ross. Color photograph, matted & framed. Donated by David Seth Ross.
"Rail Trail in Hadley" Photograph by David Seth Ross
"Rail Trail in Hadley" Photograph by David Seth Ross
$125

$125

#35: "Rail Trail in Hadley" by David Seth Ross. Color photograph, matted & framed. Donated by David Seth Ross.
Zero Gravity Chair, Grey
Zero Gravity Chair, Grey
$45

$45

#36: Find ultimate comfort in this Zero Gravity Chair. Folding Lounge Recliner with Removable Pad, Headrest & Side Tray. For Indoor & Outdoor use. Donated by Bob Kumin.
Jewish History Picture Book Bundle by Richard Michelson
Jewish History Picture Book Bundle by Richard Michelson
$60

$60

#37: 6 Book Bundle. Written & Donated by Richard Michelson. Richard Michelson’s books for children, teens, & adults have been named among the Ten Best of the Year by The New York Times, Publishers Weekly, & The New Yorker; & among the Best Dozen of the Decade by Amazon.com. Michelson served two terms as Poet Laureate of Northampton, Massachusetts, where he hosts Northampton Poetry Radio & owns R. Michelson Galleries.
3 Book Poetry Bundle by Richard Michelson
3 Book Poetry Bundle by Richard Michelson
$45

$45

#38: 3 Books of Poetry. Written & Donated by Richard Michelson. Richard Michelson’s books for children, teens, & adults have been named among the Ten Best of the Year by The New York Times, Publishers Weekly, & The New Yorker; & among the Best Dozen of the Decade by Amazon.com. Michelson served two terms as Poet Laureate of Northampton, Massachusetts, where he hosts Northampton Poetry Radio & owns R. Michelson Galleries.
4 Picture Book Bundle by Richard Michelson
4 Picture Book Bundle by Richard Michelson
$50

$50

#39: 4 Book Bundle. Written & Donated by Richard Michelson. Richard Michelson’s books for children, teens, & adults have been named among the Ten Best of the Year by The New York Times, Publishers Weekly, & The New Yorker; & among the Best Dozen of the Decade by Amazon.com. Michelson served two terms as Poet Laureate of Northampton, Massachusetts, where he hosts Northampton Poetry Radio & owns R. Michelson Galleries.
$50 Gift Card to The Black Sheep Deli & Bakery
$50 Gift Card to The Black Sheep Deli & Bakery
$25

$25

#40: Enjoy $50 at Amherst's Black Sheep Deli & Bakery. Established in 1986, The Black Sheep has been serving the Pioneer Valley area with an uncompromising commitment to quality food. They are a scratch bakery offering breads, morning pastries, delectable deserts, & a deli with creative sandwich options. Donated by The Black Sheep.
4 Movie Tickets with 4 Popcorn Vouchers at Amherst Cinema
4 Movie Tickets with 4 Popcorn Vouchers at Amherst Cinema
$25

$25

#41: Movie Night for 4 with popcorn! Amherst Cinema is an independent, nonprofit arts & education center brimming with world-class programs. Enjoy a comfortable, fully accessible theater, offering state-of-the-art projection & sound. Donated by Amherst Cinema.
Cape Cod 2 Night Getaway: July 15 & 16
Cape Cod 2 Night Getaway: July 15 & 16
$250

$250

#42: Enjoy a Cape Cod Escape in Harwich/Chatham. Full house for up to 6 guests. (A $700 Value!) This beautifully appointed home has 3 bedrooms & 2 baths. For full Airbnb listing visit https://tinyurl.com/3ka67vz8. Check-in July 15 / Checkout July 17 (2 Nights) Donated by Barbara Rothenberg.
Signed Copy "Show Up and Bring Coffee" w/$50 Black Sheep GC
Signed Copy "Show Up and Bring Coffee" w/$50 Black Sheep GC
$40

$40

#43: Signed copy of Megan Amrich's book: "Show Up and Bring Coffee: How to Support Your Friends With Disabled Children." Includes a $50 Gift Card to The Black Sheep Deli & Bakery.
$180 Gift Card to Zoar Outdoor Whitewater Rafting
$180 Gift Card to Zoar Outdoor Whitewater Rafting
$100

$100

#44: Since 1989, Zoar Outdoor has offered the best New England whitewater rafting, kayaking, & canoeing for adventurers of all abilities from beginners to experts. www.zoaroutdoor.com. $180 Gift Card. Donated by Members of the JCA Board.

