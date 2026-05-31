Jain Center of Northern California

Hosted by

Jain Center of Northern California

About this event

JCNC Pathshala - Waitlist - Jain Shala for 2026-2027

Jain Shala - Toddler
Free

Max Grade strength - 45

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - PreK
Free

Max Grade strength - 45

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Kinder
Free

Max Grade strength - 50

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 1
Free

Max Grade strength - 60

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 2
Free

Max Grade strength - 60

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 3
Free

Max Grade strength - 50

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 4
Free

Max Grade strength - 40

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 5
Free

Max Grade strength - 30

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 6
Free

Max Grade strength - 20

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 7
Free

Max Grade strength - 15

Classes will be conducted in-person on Sundays

Jain Shala - Grade 8+HS
Free

Max Grade strength - 15

Classes will be conducted in-person on Sundays

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