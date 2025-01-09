eventClosed

Jesus Luzardo Family Foundation Golf Classic Silent Auction

New York Jets Quincy Williams Signed Football
$50

New York Jets Sauce Gardner Signed Football
$150

New York Jets Quinnen Williams Signed Football
$50

Los Angeles Lakers Gabe Vincent Signed Basketball
$50

Los Angeles Lakers Austin Reaves Signed Basketball
$100

Washington Capitals Alex Ovechkin Signed Puck
$100

Washington Capitals Alex Ovechkin Signed Puck
$100

Toronto Blue Jays Josh Donaldson Signed Jersey
$150

San Diego Padres Fernando Tatis Jr. Signed Bat & Ball
$300

Miami Marlins Jesus Luzardo Signed Jersey
$150

Miami Dolphins Alec Ingold Signed Game-Used Jersey
$500

Miami Marlins Jesus Luzardo Signed Game-Used Cleats
$200

Toronto Blue Jays Josh Donaldson Signed Poster
$50

New York Giants Signed Football
$200

Philadelphia Phillies Jesus Luzardo Signed Jersey
$150

Los Angeles Rams Aaron Donald Signed Football
$200

Inter Miami Lionel Messi Signed Poster
$300

Inter Miami Luis Suarez Signed Jersey
$250

Los Angeles Lakers Shaquille O'Neal Signed Jersey
$250

"BR" Painting By Kasper
$3,000

Kasper is a Miami based artist who has frequently made incredible depictions of famous athletes. He has worked with famous artists and celebrities such as Ozuna, Nicky Jam, and Maluma. This painting by Kasper is a legendary rendition of Babe Ruth.
Miami Dolphins Tua Tagovailoa Signed Jersey
$200

Los Angeles Dodgers Mookie Betts Signed Baseball
$115

Miami Heat Bam Adebayo Signed Jersey
$150

Arc Broward Gift Package
$200

This gift from Arc Broward includes Two Communal Dinner Seats at a Chef Experience Dinner at the Emeril Lagasse Foundation Innovation Kitchen at Arc Culinary, as well as a bottle of Whitehaven and Mascota Vineyards.
Top Gun Custom Golf Gift Package
$300

The Top Gun Custom Golf Gift Package includes a $500 gift card towards repair and fitting, one custom putter fitting worth $250, a one-hour golf club fitting session worth $250, and one loft and lie fitting worth $150.
Miami Experience Gift Package
$250

The Miami Experience gift package includes a 2-night stay with breakfast for two plus $100 towards food and beverage at the Novotel Miami Brickell, 4 tickets (2 people per ticket) from Island Queen Cruises for Millionaire's Row Boat Tour at Bayside Market Place, and a Luxury Box Pass for two plus free popcorn from Paragon Theaters.
Malbon Golf Gift Package
$300

The Malbon Golf Gift Package includes Malbon Tour golf balls, a Malbon Hybrid Cover, a Malbon Blade Putter Cover, a Malbon Driver Cover, a Malbon Wood Cover, and Malbon Socks.
Family Fun Experience Gift Package
$100

The Family Fun Experience Gift Package includes 4 general admission tickets to the Miami Zoo, a $50 game play certificate to TopGolf, and a $150 gift certificate to Bedda Mia.
Boca Raton Experience Gift Package
$300

The Boca Raton Experience Gift Package includes four FAU football tickets with four Genesis Club wristbands and a parking pass, $100 gift cards to Kapow Noodle Bar and Joe’s Stone Crab, a private wine class from Total Wine, and a luxury wine tasting for a group of four from Cooper’s Hawk.
South Florida Experience Gift Package
$300

The South Florida Vacation Gift Package includes a $800 Spirit Airlines voucher, two lower level tickets for a Florida Panthers game including a one-person Zamboni ride experience worth $500, and an Omakase tasting certificate with wine pairing for two from Zuma Miami.
PGA Package
$150

The PGA Gift Package includes four ground tickets for one day at the Cognizant Classic, a $100 gift card to The Cook & the Cork, an dozen Titleist ProV1 golf balls, and four tickets for the Seabird Cruises at Pelican Harbor.
Miami Marlins Spring Training Package
$100

Four box seats and four tickets to attend a 2025 Marlins Spring Training game.
Papageno's Wine & Provisions Gift Package
$50

3 bottles of wine, extra virgin olive oil, and Bodrato Chocolates.
Whiskey Package
$100

Bottle of Milam & Greene Bourbon & Milam & Greene Rye Whiskey.
Pickleball Package
$50

Two paddles, two packs of pickleballs, and two Diadem hats.

