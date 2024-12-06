H.M. Jackson High School Cheer Booster Club
JHS Jr Cheer Clinic (Jan 2025)
1419 Trillium Blvd SE #14
Mill Creek, WA 98012
Day of Event Ticket (first child)
$40
First ticket is full price, please select "Day of Event Ticket (sibling)" for each additional ticket
First ticket is full price, please select "Day of Event Ticket (sibling)" for each additional ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Day of Event Ticket (sibling)
$35
First ticket is full price, please select "Day of Event Ticket (first child)" for your first ticket
First ticket is full price, please select "Day of Event Ticket (first child)" for your first ticket
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout