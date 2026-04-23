Hosted by

Braddock American Grit Foundation

About this event

Sales closed

Jim Quillen Memorial Scuba Scholarship

Pick-up location

115 W Harvard St, Fort Collins, CO 80525, USA

Anenome Fish item
Anenome Fish
$300

Starting bid

Pink Anenomefish - Somo Somo Straits, Fiji

36"x30"

12.5 lbs

Conservation clear glass

TruGuard UV Protection

Nudibranch item
Nudibranch
$250

Starting bid

Nudibranch

Komodo, Indonesia

24"x32"

8.3 lbs

Conservation clear glass

TruGuard UV Protection

Shrimp in Anenome item
Shrimp in Anenome
$250

Starting bid

Shrimp in Anenome

24x32

7.1lbs

Conservation clear glass

TruGuard UV Protection

Stargazer item
Stargazer
$150

Starting bid

Stargazer

28"x22"

6.9 lbs

Weedy Scorpionfish item
Weedy Scorpionfish
$200

Starting bid

Weedy Scorpionfish

Borirama, Papua New Guinea

24"x18"

4.7 lbs

Conservation clear glass

TruGuard UV Protection

Ghost Pipefish item
Ghost Pipefish
$200

Starting bid

Ghost Pipefish

24"x18"

4.8 lbs

Conservation clear glass

TruGuard UV Protection

Swimmers Crab item
Swimmers Crab
$250

Starting bid

Swimmers Crab

Kungkungan Bay, Indonesia

32"x24"

8.1 lbs

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