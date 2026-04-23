Jim Quillen Memorial Scuba Scholarship

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About this event
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Pink Anenomefish - Somo Somo Straits, Fiji
36"x30"
12.5 lbs
Conservation clear glass
TruGuard UV Protection
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Nudibranch
Komodo, Indonesia
24"x32"
8.3 lbs
Conservation clear glass
TruGuard UV Protection
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Shrimp in Anenome
24x32
7.1lbs
Conservation clear glass
TruGuard UV Protection
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Stargazer
28"x22"
6.9 lbs
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Weedy Scorpionfish
Borirama, Papua New Guinea
24"x18"
4.7 lbs
Conservation clear glass
TruGuard UV Protection
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Ghost Pipefish
24"x18"
4.8 lbs
Conservation clear glass
TruGuard UV Protection
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Swimmers Crab
Kungkungan Bay, Indonesia
32"x24"
8.1 lbs
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