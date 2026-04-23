JLS 2026 (R8) 新入生 授業料のお支払い NEW STUDENT TUITION

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Tuition Fees (Elementary Division & Middle School Division)
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Tuition Fees (Japanese Language Division, Kindergarten & High School)
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