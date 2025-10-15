JN Long Cultural Arts Center's Group Memberships

Level 1 Group Membership
$75

Using available meeting space for up-to 8 hours per month at no cost
Additional hours may be rented at $12/per hour
Additional Group Sales fees at 20% Commission

Level 2 Group Membership
$100

Using available meeting space for up to 12 hours per month at no cost

Additional hours may be rented at $10/per hour

Opportunity for one group show per year

Additional Group Sales fees at 20% Commission

Level 3 Group Membership
$150

Using available meeting space for up to 16 hours per month at no cost

Additional hours may be rented at $8/per hour

Opportunity for two group shows per year

Additional Group Sales fees at 20% Commission

