Joe Swayze - HS 1X/wk Session 4 2025

High School Group
$200
High School Group - M-6:00-7:30p 6-week clinic sessions (6th week is makeup/bonus week) *UKAD facility fee is included in clinic rate Session 4: Jan 12 – Feb 20 Wed Jan 15: NO Clinics, makeup on Thurs Jan 16 Mon Jan 20 MLK day: Clinics ON Wed Jan 29: NO Clinics, makeup on Fri Feb 7 Wed Feb 5: NO Clinics, makeup on Thurs Feb 13 Wed Feb 19: NO Clinics, makeup Thurs Feb 20 *Dates subject to change, check instagram and website for updates

