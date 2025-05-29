Join the PTSO

Red Level
$15

General membership: First to know about PTSO events, early access to Book Fair shopping, our heartfelt thank you for supporting our goals.
Silver Level
$35

All perks from Red Level membership plus: 10% discount on new spirit gear, 1 surprise Doral swag (surprise example: lanyard, car magnet, etc.).
Navy Level
$50

All perks from Silver membership plus: 1 PTSO tote, additional 5% off new spirit gear (totaling 15%), and name entered into quarterly raffles.
Teal Level
$100

All perks from Navy Level membership plus: Family name on PTSO website.
Purple Level
$200

(Limited) - All perks from Teal Level membership plus: 1 student spirit shirt, 1 additional surprise Doral swag, and 1 Doral yearbook.

