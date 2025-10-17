Join us at Mantena for a special session with Dr. Rita Rivero, veterinarian and founder of Wanuza PC Foundation - Nov. 08th 2025

Join us for a special session with Dr. Rita Rivero, veterinarian and founder of Wanuza PC Foundation, who will share valuable insights on:
Participe desta palestra especial com a Dra. Rita Rivero, veterinária e fundadora da Wanuza PC Foundation, que vai compartilhar dicas valiosas sobre:
* Routine veterinary care / Cuidados veterinários de rotina
* Balanced nutrition and hydration / Nutrição e hidratação balanceadas
* Parasite and disease prevention / Prevenção de parasitas e doenças
* Oral health and mental stimulation / Saúde bucal e estímulo mental
* Senior pet care / Cuidados com pets idosos
* Creating a safe home environment / Como manter um ambiente doméstico seguro
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing