Join Us for Our 7th Annual Fundraising Brunch!

-Premier logo placement on event materials & signage
-Reserved VIP table for 10 guests
-Full-page ad in program
-Dedicated social media recognition
-Verbal acknowledgment during event
-Website recognition (6 months)
-IAMSK swag bags for all guests
Gold Sponsorship Package
$2,000
8 left!
This is a group ticket, it includes 8 tickets
-Reserved seating for 8 guests
-Logo on signage & digital marketing
-Half-page ad in program
-Social media recognition before & during event
-Verbal acknowledgment during event
-Website recognition (3 months)
Silver Sponsorship Package
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
-Reserved seating for 6 guests
-Logo on select signage & digital marketing
-Quarter-page ad in program
-Social media mentions before & during event
-Verbal acknowledgment during event
-Website recognition (1 month)
Bronze Sponsorship Package
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets
-4 reserved seats at a shared table
-Logo on select digital materials
-Name in the event program
-Verbal recognition during the program
Honorary Keeper
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets
-2 reserved seats at a shared table
-Name listing in the event program
Add a donation for I Am My Sister's Keeper
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!