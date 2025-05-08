Castles And Bears Incorporated
Castles and Bears Presents Joyful Noise Summer Picnic featuring Red Yarn
4454 SE Powell Blvd
Portland, OR 97206, USA - Lower picnic space
Family Suggested Donation
$20
Suggested ticket donation for family of 4 or more (does not include food or beverage donation)
Suggested ticket donation for family of 4 or more (does not include food or beverage donation)
seeMoreDetailsMobile
add
Individual Suggested Donation
$5
Suggested ticket donation for individuals (does not include food or beverage donation)
Suggested ticket donation for individuals (does not include food or beverage donation)
seeMoreDetailsMobile
add
Raffle
$5
Suggested raffle ticket donation. $5/ticket
Suggested raffle ticket donation. $5/ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Snack/Drinks/Coffee
$1
Suggested donation for a snack, drink or coffee
Suggested donation for a snack, drink or coffee
seeMoreDetailsMobile
add
Pizza Slice
$2
Suggested donation for slice of pizza
Suggested donation for slice of pizza
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout