JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

19806 Wisteria St

Castro Valley, CA 94546, USA

Ankstyvasis suaugusiųjų bilietas | Early Bird Adult Ticket
$50
Available until Mar 1

LT:
Mėgaukitės visa šventės programa ir visomis pagrindinėmis veiklomis.

EN:
Enjoy the full program with access to all main activities.

Jaunimo bilietas (11–13 m.) | Early Bird Youth Ticket
$35
Available until Mar 1

LT:
Mėgaukitės visa šventės programa ir visomis pagrindinėmis veiklomis. Vaikų priežiūra į šį bilietą neįeina.

EN:
Enjoy the full program with access to all main activities. Childcare is not included with this ticket.



Vaikiškas bilietas (2–10 m.) | Early Bird Child Ticket
$25

LT:
Mėgaukitės visa šventės programa ir visomis pagrindinėmis veiklomis. Į bilietą įeina vaikų priežiūra renginio metu. Vaikai bus prižiūrimi pagal amžiaus grupes: 2–5 metų ir 6–10 metų atskiruose kambariuose.

EN:
Enjoy the full program with access to all main activities. Ticket includes childcare during the event. Children will be supervised in separate rooms based on age groups: ages 2–5 and ages 6–10.

