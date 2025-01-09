eventClosed

Judson PTO Fascia's Valentine Fundraiser

Deluxe Oreo Box
$15
3141060 | 6oz | Assorted
Solid Heart Pop - Milk Chocolate
$3
325_013 | 1.3oz | Milk Chocolate
Solid Heart Pop - Dark Chocolate
$3
325_013 | 1.3oz | Dark Chocolate
Solid Heart Pop - White Chocolate
$3
325_013 | 1.3oz | White Chocolate
Valentine Treat Bag
$8
3081040
Seasonal Nonpareil Window Box
$12
3021060 | 6oz
Valentines Assorted Box
$19
111S080 | 8oz
Foiled Hearts - *Milk Chocolate
$8
318_045 | 4.5oz | Milk Chocolate
Foiled Hearts - *Dark Chocolate
$8
318_045 | 4.5oz | Dark Chocolate
Dark Meltaway
$7
9323030 | 6pc | Dark
Peanut Butter Meltaway
$7
9152030 | 6pc | Milk Chocolate
Sea Salt Caramel - * Milk Chocolate
$7
112_S03 | 6pc | Milk Chocolate
Sea Salt Caramel - * Dark Chocolate
$7
112_S03 | 6pc | Dark Chocolate
Peanut Butter Cups - *Milk Chocolate
$6
169_025 | 2pc | Milk Chocolate
Peanut Butter Cups - *Dark Chocolate
$6
169_025 | 2pc | Dark Chocolate
Gourmet Truffles
$30
1201130 | 13oz | 16pc
Classic Assortment - *4oz
$11
4oz Assortment
Classic Assortment - 8oz
$18
8oz Assortment
Classic Assortment - 16oz
$34
16oz Assortment

