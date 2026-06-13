Juicy Little Meals

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About this event
(3) Three crispy fried eggrolls stuffed with seasoned ground beef, melted cheese, onions, and classic cheeseburger flavors. Served with our signature Burger Sauce for dipping. No Substitutions Allowed.
(3) Tres rollitos crujientes rellenos de carne molida sazonada, queso fundido, cebolla y los sabores clásicos de una hamburguesa con queso. Se sirven con nuestra exclusiva salsa para hamburguesas. No se admiten sustituciones.
(3) Three crispy fried eggrolls filled with tender shredded chicken tossed in bold buffalo sauce. Served with a side of ranch dressing. No Substitutions Allowed.
(3) Tres rollitos de huevo fritos y crujientes, rellenos de tierno pollo desmenuzado mezclado con una intensa salsa Buffalo. Se sirven con aderezo ranchero. No se permiten sustituciones.
(3) Three crispy fried eggrolls packed with a flavorful blend of black beans, corn, peppers, onions, rice, and southwest seasonings. Served with our creamy avocado-cilantro sauce. (100% vegan.) No Substitutions Allowed.
(3) Tres rollitos fritos y crujientes, rellenos de una sabrosa mezcla de frijoles negros, maíz, pimientos, cebollas, arroz y especias al estilo del suroeste. Se sirven con nuestra cremosa salsa de aguacate y cilantro. (100 % veganos). No se admiten sustituciones.
Can't choose just one? Mix and match your favorites! Build your own plate by selecting any combination of our signature eggrolls.
Choose any combination of (3) eggrolls to create your perfect plate. Whether you want one of each or double up on a favorite, this option lets you customize your order your way.
¿No puedes decidirte por uno solo? ¡Combina tus favoritos! Arma tu propio plato eligiendo cualquier combinación de nuestros exclusivos rollitos.
Elige cualquier combinación de (3) rollitos para crear tu plato perfecto. Ya sea que quieras uno de cada uno o repetir tu favorito, esta opción te permite personalizar tu pedido a tu gusto.
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