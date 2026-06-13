Juicy Little Meals

(3) Three crispy fried eggrolls filled with tender shredded chicken tossed in bold buffalo sauce. Served with a side of ranch dressing. No Substitutions Allowed.





(3) Tres rollitos de huevo fritos y crujientes, rellenos de tierno pollo desmenuzado mezclado con una intensa salsa Buffalo. Se sirven con aderezo ranchero. No se permiten sustituciones.