St. Meena Coptic Orthodox Church in Fort Worth
eventClosed
July - 2025 Summer Camp at St. Meena
11545 Alta Vista Rd
Fort Worth, TX 76244, USA
addExtraDonation
$
KG
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
1st Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
2nd Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
3rd Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
4th Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
5th Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
6th Grade
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
PREK (Only Prek2/3)
$100
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
St. Meena Coptic Orthodox Summer Camp Policy/Rules (2025) Monday & Tuesday & Thursday 9:00 AM - 4:00 PM
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout