June 2026 Spay Neuter Clinic at South Central Veterinary Clinic

About this event
Covers spay operation for one female cat.
8:00 am Slot
Covers neuter operation for one male cat.
8:00 am Slot
Covers spay operation for one female cat.
10:00 am Slot
Covers neuter operation for one male cat.
10:00 am Slot
Covers spay operation for one female cat.
12:30 pm Slot
Covers neuter operation for one male cat.
12:30 pm Slot
Covers spay operation for one female cat.
2:30 pm Slot
Covers neuter operation for one male cat.
2:30 pm Slot
$5 per cat
$5 per cat
$5 per cat
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