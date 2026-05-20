Sioux Empire TNR Coalition

Hosted by

Sioux Empire TNR Coalition

About this event

June 2026 Spay Neuter Clinic at South Central Veterinary Clinic

2709 E 26th St

Sioux Falls, SD 57103, USA

One Spay Surgery for Female Cat - 8:00 am Slot
$95

Covers spay operation for one female cat.


8:00 am Slot

One Neuter Surgery for a Male Cat - 8:00 am Slot
$45

Covers neuter operation for one male cat.


8:00 am Slot

One Spay Surgery for Female Cat - 10:00 am Slot
$95

Covers spay operation for one female cat.


10:00 am Slot

One Neuter Surgery for a Male Cat - 10:00 am Slot
$45

Covers neuter operation for one male cat.


10:00 am Slot

One Spay Surgery for Female Cat - 12:30 pm Slot
$95

Covers spay operation for one female cat.


12:30 pm Slot

One Neuter Surgery for a Male Cat - 12:30 pm Slot
$45

Covers neuter operation for one male cat.


12:30 pm Slot

One Spay Surgery for Female Cat - 2:30 pm Slot
$95

Covers spay operation for one female cat.


2:30 pm Slot

One Neuter Surgery for a Male Cat - 2:30 pm Slot
$45

Covers neuter operation for one male cat.


2:30 pm Slot

Distemper Vaccine (Vaccines only with spay/neuter surgery)
$5

$5 per cat

Rabies Vaccine (Vaccines only with spay/neuter surgery)
$5

$5 per cat

Microchip
$5

$5 per cat

Add a donation for Sioux Empire TNR Coalition

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