June 22nd-26th Change Makers Summer Program 2026

English
Scholarship Application –
This registration is for families applying for a scholarship or reduced-cost access to camp.
Art in the Heart offers scholarships to help ensure children in our community can participate in our arts programs. A $20 scholarship application per child is required to apply.
Please note:
- This fee does not guarantee or reserve a camp spot.
- Your application will only be reviewed after proof of benefits or financial hardship has been submitted through the eligibility form.
- Families will receive confirmation of acceptance approximately 3 weeks before camp begins.
To complete your application, please submit your documentation here:
https://forms.gle/VRJHZse1ktyWpmyK7
If you are unable to upload documents online, please call us or visit our office for assistance.
Español
Solicitud de Beca –
Este registro es para familias que desean solicitar una beca o acceso de costo reducido al campamento.
Art in the Heart ofrece becas para ayudar a que los niños de nuestra comunidad puedan participar en nuestros programas de arte. Se requiere una cuota de solicitud de beca de $20 por niño/a para aplicar.
Por favor tenga en cuenta:
- Esta cuota no garantiza ni reserva un lugar en el campamento.
- Su solicitud solo será revisada después de enviar prueba de beneficios o dificultades económicas a través del formulario de elegibilidad.
- Las familias recibirán confirmación de aceptación aproximadamente 3 semanas antes de que comience el campamento.
Para completar su solicitud, envíe su documentación aquí:
https://forms.gle/VRJHZse1ktyWpmyK7
Si no puede subir documentos en línea, por favor llámenos o visite nuestra oficina para recibir ayuda.
