Art in the Heart

June 22nd-26th Change Makers Summer Program 2026

3405 Turner Dr

Houston, TX 77093, USA

June 22-26 Standard Camp Registration/ Registro Regular
$100

For families who are not currently receiving SNAP or Medicaid benefits.


This ticket reserves a spot for one child to attend the selected week of Art in the Heart Summer Camp


Registro Regular del Campamento

Para familias que actualmente no reciben beneficios de SNAP o Medicaid.

Este boleto reserva un lugar para un niño/a en la semana seleccionada del Campamento de Verano de Art in the Heart.

June 22-26 Scholarship Application
$15

English

Scholarship Application –

This registration is for families applying for a scholarship or reduced-cost access to camp.

Art in the Heart offers scholarships to help ensure children in our community can participate in our arts programs. A $20 scholarship application per child is required to apply.

Please note:

  • This fee does not guarantee or reserve a camp spot.
  • Your application will only be reviewed after proof of benefits or financial hardship has been submitted through the eligibility form.
  • Families will receive confirmation of acceptance approximately 3 weeks before camp begins.

To complete your application, please submit your documentation here:
https://forms.gle/VRJHZse1ktyWpmyK7

If you are unable to upload documents online, please call us or visit our office for assistance.

Español

Solicitud de Beca –

Este registro es para familias que desean solicitar una beca o acceso de costo reducido al campamento.

Art in the Heart ofrece becas para ayudar a que los niños de nuestra comunidad puedan participar en nuestros programas de arte. Se requiere una cuota de solicitud de beca de $20 por niño/a para aplicar.

Por favor tenga en cuenta:

  • Esta cuota no garantiza ni reserva un lugar en el campamento.
  • Su solicitud solo será revisada después de enviar prueba de beneficios o dificultades económicas a través del formulario de elegibilidad.
  • Las familias recibirán confirmación de aceptación aproximadamente 3 semanas antes de que comience el campamento.

Para completar su solicitud, envíe su documentación aquí:
https://forms.gle/VRJHZse1ktyWpmyK7

Si no puede subir documentos en línea, por favor llámenos o visite nuestra oficina para recibir ayuda.


