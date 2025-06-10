June Farmers Market

West Bend

WI, USA

Raffle Ticket item
Raffle Ticket
$1
Raffle basket includes tote bag, Washington County Pride shirt, and stickers.
Sugar Cookie item
Sugar Cookie
$2
Delicious 50th Anniversary Celebration sugar cookie!
Air Freshener item
Air Freshener
$10
Air fresheners is amazing scents that last!
Tote Bag item
Tote Bag
$15
Every $15 donation received a free tote bag.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing