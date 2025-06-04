June Specialty Entry

Ashtabula

OH 44004, USA

AM Breed
$35
American Bred, Open Black, Open Liver, Veterans, Best of Breed, Stud Dogs, & Brood Bitch
AM Breed
$30
Puppy 6-9, Puppy 9-12, Puppy 12-18, Bred By Exhibitor
AM Additional Classes
$25
Sweepstakes and Stud Dog/Brood Bitch
AM Junior Showmanship
free
PM Breed
$35
American Bred, Open Black, Open Liver, Veterans, Best of Breed, Stud Dogs, & Brood Bitch
PM Breed
$30
Puppy 6-9, Puppy 9-12, Puppy 12-18, Bred By Exhibitor
PM Additional Classes
$25
Sweepstakes and Stud Dog/Brood Bitch
PM Junior Showmanship
free
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing