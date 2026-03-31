Hosted by

The Jubilee Project

About this event

2026 Juneteenth Celebration - Community Partners & Sponsors

St. Louis North County

Headliner Sponsor - The Freedom Experience
$50,000

Juneteenth 2026 Headliner Sponsor for the entire Juneteenth Celebration and Events.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at All Juneteenth Events
  • Branding Material at All Events
  • Social Media Advertisement as Headline Sponsor
  • Traditional Media Advertisement (Radio & Print Spotlight)
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 5 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 5 Table Reservations
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Back Color Page
  • Music Festival Event - Spotlight/Acknowledgement
  • Music Festival Event - VIP Pavillion (Seats 80)
  • Music Festival Event - 1 Vendor Table
  • Apollo Show Case Event - Spotlight/Acknowledgement
  • Apollo Showcase Event - VIP Meet & Greet 5 Tickets
  • Apollo Showcase Event - 1 Vendor Table
  • Apollo Showcase Event - 2 VIP Balcony Seating (8 Seats)
Media Sponsor - The Voice of Freedom
$5,000

Juneteenth 2026 Media Sponsor the entire Juneteenth Celebration and Events.

  • Premier Signage at All Juneteenth Events
  • Branding Materials at All Events
  • Social Media Advertisement as Headline Sponsor
  • Traditional Media Advertisement (Radio & Print Spotlight)
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 2Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 1 Table Reservations
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Full Page Ad
  • Music Festival Event - Acknowledgement
  • Apollo Showcase Event - Acknowledgement
"State of Us" Scholarship Jubilee Dinner - Event Sponsor
$15,000

Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" Event Sponsor.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at All Juneteenth Events
  • Branding Material at "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" All Events
  • Social Media Advertisement for Scholarship Dinner Event Sponsor
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 3 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 3 Table Reservations
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Front Inside Cover Page
"State of Us" - Gold Scholarship Sponsor Package
$2,500

Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Gold Scholarship Package.

  • Social Media Advertisement for Scholarship Dinner Event Sponsor
  • Scholarship Donor Named
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 4 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 4 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet 1/2 Half Page Full Color Ad
"State Of Us" - Red Scholarship Sponsor Package
$1,000

Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Red Scholarship Package.

  • Branding Material at "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner"
  • Social Media Advertisement for Scholarship Dinner Event Sponsor
  • Scholarship Donor Named
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet 1/4 Quarter Page Full Color Ad
"State of Us" - Green Scholarship Sponsor Package
$500

Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Green Scholarship Package.

  • Branding Material at "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner"
  • Social Media Advertisement for Scholarship Dinner Event Sponsor
  • Scholarship Contributor Honorable Mention
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Business Card Ad
Music Festival "It's Our Family Reunion" - Event Sponsor
$15,000

Juneteenth 2026 Music Festival Main Event Sponsor.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at Music Festival Events
  • Branding Material at Music Festival
  • Social Media Advertisement for Music Festival
  • Music Festival 1 Vendor Table
  • Music Festival VIP Tent (Seats 30)
  • Music Festival Event - Spotlight/Acknowledgement
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 3 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 1 Table Reservations
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Full Color Page
  • Apollo Show Case Event - Spotlight/Acknowledgement
  • Apollo Showcase Event - VIP Meet & Greet 2 Tickets
  • Apollo Showcase Event - 1 Vendor Table
  • Apollo Showcase Event - 1 VIP Balcony Seating (4 Seats)
Music Festival - Kid Zone Sponsor Package
$5,000

Juneteenth 2026 Music Festival Kids Zone Event Sponsor.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at Music Festival Kids Zone
  • Branding Material at Music Festival
  • Social Media Advertisement for Music Festival Kid Zone
  • Music Festival VIP Tent (Seats 30)
  • Music Festival Event - Spotlight/Acknowledgement
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 1 Table Reservations
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet Full Color Page
Honoring Our Elders - Senior Day Event Sponsor
$2,500

Juneteenth 2026 - Honoring Our Elders - Senior Day Event Sponsor.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at Senior Day Events
  • Branding Material at Senior Day Event
  • Social Media Advertisement for Senior Day Event
  • Senior Day Event - Spotlight/Acknowledgement
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 4 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet 1/2 Half Color Page Ad
Community Partner
$1,000

Juneteenth 2026 - Community Partner Sponsor.

  • Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas
  • Premier Signage at Senior Day Events
  • Branding Material at Senior Day Event
  • Social Media Advertisement for Senior Day Event
  • Senior Day Event - Spotlight/Acknowledgement
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner VIP Receptions 2 Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner - 4Tickets
  • State of Us - Scholarship Jubilee Dinner Commemorative Booklet 1/4 Quarter Color Page Ad

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!