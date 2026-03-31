2026 Juneteenth Celebration - Community Partners & Sponsors

Hosted by
About this event
Juneteenth 2026 Headliner Sponsor for the entire Juneteenth Celebration and Events.
Juneteenth 2026 Media Sponsor the entire Juneteenth Celebration and Events.
Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" Event Sponsor.
Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Gold Scholarship Package.
Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Red Scholarship Package.
Juneteenth 2026 "State of Us - Scholarship Jubilee Dinner" - Green Scholarship Package.
Juneteenth 2026 Music Festival Main Event Sponsor.
Juneteenth 2026 Music Festival Kids Zone Event Sponsor.
Juneteenth 2026 - Honoring Our Elders - Senior Day Event Sponsor.
Juneteenth 2026 - Community Partner Sponsor.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!