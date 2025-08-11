Junior Service League Of Summerville's Annual Dues

Active Membership
$150

Dues for returning Active Members

Provisional Membership
$125

Dues for 2025-2026 Provisional Members. This membership includes a JSL tshirt and nametag.

Active Membership + Derby Ticket
$225

Dues for returning Active Members + 2026 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2026

Provisional Membership + Derby Ticket
$200

Dues for 2025-2026 Provisional Members + 2026 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2026

Derby Ticket
$75

Derby Ticket ONLY

Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2026

Active Member Dues Payment Plan - Due 11/30/25
$56.25

Dues for returning Active Members + 2026 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Provisional Member Dues Payment Plan - Due 11/30/25
$50

Dues for Provisional Members + 2026 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Active Member Dues Payment Plan - Due 12/31/25
$56.25

Dues for returning Active Members + 2026 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Provisional Member Dues Payment Plan - Due 12/31/25
$50

Dues for Provisional Members + 2026 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

