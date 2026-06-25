Junior Service League Of Summerville

Offered by

Junior Service League Of Summerville

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Junior Service League Of Summerville's Annual Dues 2026-2027

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Derby Ticket
$75

Valid until August 5, 2027

Derby Ticket ONLY

Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027

Available until Sep 15
Active Membership
$150

Valid until August 5, 2027

Dues for returning Active Members

Available until Sep 15
Provisional Membership
$125

Valid until August 5, 2027

Dues for 2026-2027 Provisional Members. This membership includes a JSL tshirt and nametag.

Available until Sep 15
Active Membership + Derby Ticket
$225

Valid until August 5, 2027

Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027

Available until Sep 15
Provisional Membership + Derby Ticket
$200

Valid until August 5, 2027

Dues for 2026-2027 Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027

Available until Oct 1
Active Member Dues Payment Plan - Due 9/30/26
$56.25

No expiration

Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Oct 1
Provisional Member Dues Payment Plan - Due 9/30/26
$50

No expiration

Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Nov 1
Active Member Dues Payment Plan - Due 10/31/26
$56.25

No expiration

Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Nov 1
Provisional Member Dues Payment Plan - Due 10/31/26
$50

No expiration

Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Dec 1
Active Member Dues Payment Plan - Due 11/30/26
$56.25

No expiration

Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Dec 1
Provisional Member Dues Payment Plan - Due 11/30/25
$50

No expiration

Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Jan 1
Active Member Dues Payment Plan - Due 12/31/26
$56.25

No expiration

Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Available until Jan 1
Provisional Member Dues Payment Plan - Due 12/31/26
$50

No expiration

Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!