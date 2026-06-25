Junior Service League Of Summerville's Annual Dues 2026-2027

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Valid until August 5, 2027
Derby Ticket ONLY
Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027
Valid until August 5, 2027
Dues for returning Active Members
Valid until August 5, 2027
Dues for 2026-2027 Provisional Members. This membership includes a JSL tshirt and nametag.
Valid until August 5, 2027
Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027
Valid until August 5, 2027
Dues for 2026-2027 Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase. Reminder all members are required to purchase a Derby ticket by January 1st, 2027
No expiration
Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for returning Active Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
No expiration
Dues for Provisional Members + 2027 Derby Ticket purchase - Payment Plan.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!